logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cruzeiro apresenta oferta e fica perto de acerto por Zé Lucas

O volante é destaque do Sport

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
20/07/2026 18:36
Favorite o Lance! no Google
Zé Lucas em ação d pelo Sport
Zé Lucas em treinamento pelo Sport (Foto Paulo Paiva Sport Club do Recife)

O Cruzeiro está próximo de fechar a contratação de Zé Lucas, volante do Sport. Segundo apuração do Lance!, o clube avançou nas tratativas, apresentou uma oferta oficial e falta pouco para que a negociação seja concluída.

  • Matheus Cunha em apresentação no Inter

    Matheus Cunha faz revelação sobre passagem pelo Cruzeiro: ‘Voltei antes do tempo’

    Futebol Nacional
    Há 2 horas
  • Torcedores do Cruzeiro no Mineirão

    Cruzeiro x Botafogo: informações sobre venda de ingressos para o jogo

    Futebol Nacional
    Há 7 horas

    • O clube mineiro ofereceu aproximadamente 3,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 20,4 milhões na cotação atual), além de metas.

    Apesar de chamar atenção do futebol europeu, Cruzeiro e Flamengo investiram no atleta no fim da última semana. Inicialmente, o Rubro-Negro parecia estar mais forte nas tratativas, mas a Raposa evoluiu. Os dois clubes brasileiros enfrentam concorrência de Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

    Na sexta-feira, o Lance! adiantou que dirigentes de Cruzeiro e Sport haviam conversado sobre a situação do jogador, que é destaque no Leão.

    Zé Lucas em ação d pelo Sport
    Zé Lucas em ação d pelo Sport (Foto Paulo PaivaSport Club do Recife)

    A informação da proposta oficial do Cruzeiro por Zé Lucas foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!, que avançou na apuração.

    Conheça Zé Lucas, joia do Sport

    Capitão da Seleção Sub-17 no Mundial do ano passado, o volante Zé Lucas é a principal promessa do Sport para a temporada. O jogador esteve na mira do Botafogo e, após a Copa do Mundo da categoria de 2025, foi cogitado por clubes europeus. O volante, porém, começou a atual temporada lesionado.

    continua após a publicidade

    ➡️Conheça Zé Lucas, joia do Sport e da base da Seleção Brasileira

    Destro, com 1,74 m de altura, Zé Lucas foi promovido ao grupo titular do Sport no ano passado pelo então técnico do time, Pepa. Com Gilmar dal Pozzo, ganhou experiência na Série B, sendo um dos destaques da equipe. Desde que subiu ao profissional, o volante disputou 57 partidas, sendo 23 delas em 2026.

    🎁 Ganhe até R$20 de crédito para apostar na Copa do Mundo na Superbet
    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    continua após a publicidade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa

    Cruzeiro

    Reforços do Cruzeiro têm nome registrado no BID e podem estrar contra o Internacional

    Há 3 minutos
    Matheus Cunha em apresentação no Inter

    Futebol Nacional

    Matheus Cunha faz revelação sobre passagem pelo Cruzeiro: 'Voltei antes do tempo'

    Há 2 horas
    Torcedores do Cruzeiro no Mineirão

    Futebol Nacional

    Cruzeiro x Botafogo: informações sobre venda de ingressos para o jogo

    Há 7 horas
    Artur Jorge na sala de imprensa da Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Cruzeiro

    Cruzeiro abre semana de retorno ao Brasileirão; confira como foi preparação na intertemporada

    Há 14 horas
    Jogadores de Atlético e Cruzeiro disputam bola

    Futebol Nacional

    Atlético-MG e Cruzeiro empatam pelo Mineiro Sub-20

    Há 1 dia
    Sinisterra e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro

    Cruzeiro

    Quem aproveitou melhor o tempo da intertemporada no Cruzeiro?

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Pedrinho dá entrevista para a TV Cruzeiro (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

    Pedrinho avalia intertemporada do Cruzeiro e fala sobre saídas

    Zé Lucas jogando pelo Sport na Ilha do Retiro

    Flamengo e Cruzeiro disputam joia do Sport; europeus também estão de olho

    Pedrinho dá entrevista para a TV Cruzeiro

    Pedrinho abre o jogo sobre posição que o Cruzeiro busca no mercado

    Luiz Henrique em ação pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Croácia

    Pedrinho comenta rumores sobre Luiz Henrique no Cruzeiro

    Arroyo na academia da Toca II

    Cruzeiro: Arroyo volta contra o Inter ou Botafogo?

    Jogadores do Cruzeiro reunidos antes de jogo

    Cruzeiro deve ter time titular mais experiente após intertemporada

    Kaio Jorge faz treinamento na Toca da Raposa II

    Kaio Jorge 'tranquiliza' torcedores após jogo-treino do Cruzeiro

    Kaio Jorge em jogo-treino na Toca II

    Cruzeiro goleia Ipatinga no segundo jogo-treino do dia; veja os gols

    Rafael Guanaes com o boné do Mirassol

    Ex-Corinthians, Inter e Cruzeiro: Mirassol anuncia seis reforços

    Bruno Rodrigues chuta bola em jogo-treino

    Cruzeiro atropela São Caetano em jogo-treino; veja os gols

    Telão do Maracanã com escudos de Flamengo e Cruzeiro

    Flamengo inicia venda de ingressos para duelo com o Cruzeiro pela Libertadores

    Cássio mostra evolução em lesão

    Goleiro do Cruzeiro, Cássio mostra evolução em recuperação de lesão

    Lautaro Díaz chegando para jogo pelo Cruzeiro

    Com rescisão acertada com o Santos, Cruzeiro encaminha empréstimo de Lautaro Díaz