Cruzeiro apresenta oferta e fica perto de acerto por Zé Lucas
O volante é destaque do Sport
O Cruzeiro está próximo de fechar a contratação de Zé Lucas, volante do Sport. Segundo apuração do Lance!, o clube avançou nas tratativas, apresentou uma oferta oficial e falta pouco para que a negociação seja concluída.
O clube mineiro ofereceu aproximadamente 3,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 20,4 milhões na cotação atual), além de metas.
Apesar de chamar atenção do futebol europeu, Cruzeiro e Flamengo investiram no atleta no fim da última semana. Inicialmente, o Rubro-Negro parecia estar mais forte nas tratativas, mas a Raposa evoluiu. Os dois clubes brasileiros enfrentam concorrência de Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo.
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Na sexta-feira, o Lance! adiantou que dirigentes de Cruzeiro e Sport haviam conversado sobre a situação do jogador, que é destaque no Leão.
A informação da proposta oficial do Cruzeiro por Zé Lucas foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!, que avançou na apuração.
Conheça Zé Lucas, joia do Sport
Capitão da Seleção Sub-17 no Mundial do ano passado, o volante Zé Lucas é a principal promessa do Sport para a temporada. O jogador esteve na mira do Botafogo e, após a Copa do Mundo da categoria de 2025, foi cogitado por clubes europeus. O volante, porém, começou a atual temporada lesionado.
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Destro, com 1,74 m de altura, Zé Lucas foi promovido ao grupo titular do Sport no ano passado pelo então técnico do time, Pepa. Com Gilmar dal Pozzo, ganhou experiência na Série B, sendo um dos destaques da equipe. Desde que subiu ao profissional, o volante disputou 57 partidas, sendo 23 delas em 2026.
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