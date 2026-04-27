Quanto o Cruzeiro gastou em contratações de jogadores em 2025?
O clube divulgou seu balanço financeiro de 2025 no último sábado (25)
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O Cruzeiro divulgou, no último sábado (25), as demonstrações financeiras do ano de 2025. No documento, além de detalhar dados de faturamento, dívidas, entre outros, o clube destrinchou quanto gastou com compras de jogadores.
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Listando contratações de temporadas passadas, o jogador que exigiu investimento maior na última temporada foi Keny Arroyo. Somadas as quantias pagas a Besiktas e Independiente del Valle, o Cabuloso colocou R$ 28 milhões na mesa.
Ao todo, o Cruzeiro gastou 154,5 milhões com jogadores, R$ 28,6 milhões a menos que na temporada de 2024, quando gastou R$ 183,2 milhões. Na temporada retrasada, o maior investimento foi em Walace, com quase R$ 43 milhões.
Por outro lado, a Raposa recebeu R$ 25,7 milhões em negociações de seus jogadores para outros clubes. O que mais rendeu foi Arthur Gomes, para o Dynamo Moscow, por R$ 12,9 milhões.
Confira os valores investidos pelo Cruzeiro
- Kauã Rodrigues (Azuris) - R$ 50 mil
- Pedrão (Volta Redonda) - R$ 50 mil
- Matheus Davó (Corinthians) - R$ 70 mil
- Pietro Tavares (Serra Macaense) - R$ 200 mil
- Wesley Gasolina (Juventus) - R$ 324 mil
- Arthur Gomes (passe próprio) - R$ 539 mil
- Wanderson (Internacional) - R$ 608 mil
- Marlon (passe próprio) - R$ 1,2 milhão
- Wesley (Palmeiras) - R$ 1,3 milhão
- Matheus Pereira (Al Hilal) - R$ 1,7 milhão
- Ryan Guilherme (Barreira) - R$ 1,8 milhão
- Arthur Gomes (Sporting-POR) - R$ 3,2 milhões
- João Marcelo (Porto-POR) - R$ 3,2 milhões
- Lautaro Díaz (Independiente del Valle) - R$ 4,7 milhões
- Ryan Guilherme (Fortaleza) - R$ 6,9 milhões
- Arroyo (Besiktas) - R$ 9,3 milhões
- Matheus Henrique (Sassuolo) - R$ 13,6 milhões
- Christian (Athletico-PR) — R$ 15,9 milhões
- Arroyo (Independiente del Valle) - R$ 18,7 milhões
- Marquinhos (Arsenal) - R$ 19,4 milhões
- Kaio Jorge (Juventus) - R$ 25 milhões
- Walace (Udinese) - R$ 26,9 milhões
Quanto o Cruzeiro recebeu em transferências?
- Matheus Oliveira (Remo) – R$ 200 mil
- Pedro Henrique (Avaí) - R$ 20 mil
- Léo Aragão (Avaí) - R$ 495 mil
- Fernando Henrique (CRB) - R$ 2 mil
- João Paulo (Tombense) - R$ 6 mil
- Jadsom (Red Bull Bragantino) - R$ 490 mil
- Robert (Copenhagen) - R$ 7,1 milhões
- Arthur Gomes (Dynamo Moscow) - R$ 12,9 milhões
- Ian Luccas (Ferroviária) - R$ 10 mil
- Pedro Henrique (Pafos) - R$ 323 mil
- Lautaro Díaz (Santos) - R$ 250 mil
- Isabela Chagas (PSG) - 1,3 milhão
- Isadora Haas (América) - R$ 2,4 milhões
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