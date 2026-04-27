Quanto o Cruzeiro gastou em contratações de jogadores em 2025?

O Cruzeiro divulgou, no último sábado (25), as demonstrações financeiras do ano de 2025. No documento, além de detalhar dados de faturamento, dívidas, entre outros, o clube destrinchou quanto gastou com compras de jogadores.

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Listando contratações de temporadas passadas, o jogador que exigiu investimento maior na última temporada foi Keny Arroyo. Somadas as quantias pagas a Besiktas e Independiente del Valle, o Cabuloso colocou R$ 28 milhões na mesa.

Equatoriano Arroyo comemora gol do Cruzeiro contra o Vitória (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ao todo, o Cruzeiro gastou 154,5 milhões com jogadores, R$ 28,6 milhões a menos que na temporada de 2024, quando gastou R$ 183,2 milhões. Na temporada retrasada, o maior investimento foi em Walace, com quase R$ 43 milhões.

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Por outro lado, a Raposa recebeu R$ 25,7 milhões em negociações de seus jogadores para outros clubes. O que mais rendeu foi Arthur Gomes, para o Dynamo Moscow, por R$ 12,9 milhões.

Confira os valores investidos pelo Cruzeiro

Kauã Rodrigues (Azuris) - R$ 50 mil Pedrão (Volta Redonda) - R$ 50 mil Matheus Davó (Corinthians) - R$ 70 mil Pietro Tavares (Serra Macaense) - R$ 200 mil Wesley Gasolina (Juventus) - R$ 324 mil Arthur Gomes (passe próprio) - R$ 539 mil Wanderson (Internacional) - R$ 608 mil Marlon (passe próprio) - R$ 1,2 milhão Wesley (Palmeiras) - R$ 1,3 milhão Matheus Pereira (Al Hilal) - R$ 1,7 milhão Ryan Guilherme (Barreira) - R$ 1,8 milhão Arthur Gomes (Sporting-POR) - R$ 3,2 milhões João Marcelo (Porto-POR) - R$ 3,2 milhões Lautaro Díaz (Independiente del Valle) - R$ 4,7 milhões Ryan Guilherme (Fortaleza) - R$ 6,9 milhões Arroyo (Besiktas) - R$ 9,3 milhões Matheus Henrique (Sassuolo) - R$ 13,6 milhões Christian (Athletico-PR) — R$ 15,9 milhões Arroyo (Independiente del Valle) - R$ 18,7 milhões Marquinhos (Arsenal) - R$ 19,4 milhões Kaio Jorge (Juventus) - R$ 25 milhões Walace (Udinese) - R$ 26,9 milhões



Quanto o Cruzeiro recebeu em transferências?

Matheus Oliveira (Remo) – R$ 200 mil

– R$ 200 mil Pedro Henrique (Avaí) - R$ 20 mil

- R$ 20 mil Léo Aragão (Avaí) - R$ 495 mil

- R$ 495 mil Fernando Henrique (CRB) - R$ 2 mil

- R$ 2 mil João Paulo (Tombense) - R$ 6 mil

- R$ 6 mil Jadsom (Red Bull Bragantino) - R$ 490 mil

- R$ 490 mil Robert (Copenhagen) - R$ 7,1 milhões

- R$ 7,1 milhões Arthur Gomes (Dynamo Moscow) - R$ 12,9 milhões

- R$ 12,9 milhões Ian Luccas (Ferroviária) - R$ 10 mil

- R$ 10 mil Pedro Henrique (Pafos) - R$ 323 mil

- R$ 323 mil Lautaro Díaz (Santos) - R$ 250 mil

- R$ 250 mil Isabela Chagas (PSG) - 1,3 milhão

- 1,3 milhão Isadora Haas (América) - R$ 2,4 milhões

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