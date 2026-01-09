Cruzeiro anuncia contratação do atacante Chico da Costa
O atacante chega ao clube para somar características no elenco
Depois de uma negociação razoavelmente rápida, o Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Chico da Costa nesta sexta-feira (9). O jogador desembarcou em Belo Horizonte há uma semana e assinou seu contrato com a Raposa até 2027.
O Lance! adiantou que o Cruzeiro tinha entrado em contato com o Cerro Porteño e o staff do atleta para negociar a contatação. Inicialmente, Joaquim Pinto e Pedro Junio lideraram as tratativas com reuniões virtuais.
Posteriormente, na quinta-feira passada, as conversas avançaram. A Raposa pagará cerca de 1 milhão de dólares (algo em torno de R$ 5,5 milhões) para ficar com 50% dos direitos econômicos do atacante.
Chico da Costa foi contratado pela equipe do Paraguai no meio de 2024. Na época, o clube investiu cerca de 1.46 milhões de euros na negociação com o Bolívar.
Recentemente, o atleta passou pelo Mirassol, mas teve uma saída conturbada. A equipe paulista desejava ficar com o atacante, mas não chegou a um denominador comum e não conseguiu manter o camisa 91, que retornou ao Cerro Porteño do empréstimo.
Pedro Junio explica chegada do jogador ao Cruzeiro
Em entrevista recente, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Pedro Junio, explicou a contratação do jogador. Para o dirigente, o atleta tem características que agregarão ao elenco.
– É um jogador em um perfil que já queríamos para a temporada de 2026. Um jogador de área, um jogador para mudar a característica de um jogo mais fechado, ele é um centroavante mais de área, mais finalizador. Dentro das opções que mostramos para o Tite e que ele solicitou, o Chico da Costa foi um destaque. A gente espera finalizar essa contratação o mais rápido possível – disse em entrevista à Itatiaia.
Carreira de Chico da Costa
Brasileiro nascido em Taquari-RS, Chico da Costa fez sua carreira profissional em clubes de fora do Brasil. Ainda em solo brasileiro, ele foi revelado pelo Athletico-PR e passou por Inter de Lages, Tombense, São José e Operário-PR.
Posteriormente, longe de sua casa, passou pelos mexicanos Venados, Atlante e Querétaro. De volta à América do Sul, atuou por Sol de América, do Paraguai, Bolívar-BOL e Atlético Nacional, da Colômbia, antes de fechar com o Cerro Porteño.
