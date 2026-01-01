Cruzeiro anuncia contratação de ex-goleiro do Flamengo

O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira (1) a contratação do goleiro Matheus Cunha, que estava no Flamengo. O jogador assinou contrato em definitivo até o fim de 2028.

O arqueiro é o segundo reforço da equipe para a temporada. Anteriormente, o atacante colombiano Neiser Villarreal havia sido anunciado no dia 1º de dezembro. O atleta, de 20 anos, defendia o Millonarios e se destacou na última edição do Mundial Sub-20.

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp.

Cria do Rubro-Negro, Matheus Cunha tinha contrato com o clube carioca até o final deste ano. Ao todo, disputou 55 partidas pelo elenco principal e chegou a ser titular sob o comando do técnico Jorge Sampaoli.

O jogador se despediu do Flamengo por meio das redes sociais, afirmando que o clube o formou não apenas como atleta, mas também como homem.

De olho em 2026:

A Raposa iniciou as movimentações no mercado antes da virada do ano com a contratação do técnico Tite, que assinou contrato até o final deste ano. O treinador já conheceu as instalações da Toca da Raposa 2 e trabalhará ao lado dos auxiliares Matheus Bachi e Vinícius Bergantin, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.

O clube também concretizou, nesta semana, a chegada do novo executivo de futebol, Bruno Spindel. Com a contratação, a estrutura do departamento de futebol profissional passa a ser formada pelo executivo, pelo diretor esportivo Joaquim Pinto e pelo gerente executivo Rodrigo Ramos, sob a liderança do presidente Pedro Lourenço e do vice-presidente Pedro Junio.

O Cruzeiro viveu uma temporada especial em 2025, ao conquistar o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Além disso, no ano em que o Mineirão completou 60 anos, o clube registrou a maior média de público de sua história no estádio, com 41.652 torcedores por jogo no Gigante da Pampulha.

Ao todo, foram 17 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Dos 31 jogos disputados como mandante, 30 foram realizados no Mineirão, sendo um com portões fechados, e uma partida aconteceu no Parque do Sabiá, quando a equipe celeste venceu o Vasco por 1 a 0.