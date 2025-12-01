O Cruzeiro anunciou na tarde desta segunda-feira (1) a contratação do atacante Néiser Villarreal. O atleta de 20 anos estava no Millonarios-COL e assinou contrato por cinco anos.

A chegada do novo reforço não é uma grande novidade para a torcida. A Raposa e o jovem atacante tinham um pré-contrato assinado desde setembro e apenas aguardavam o fim do contrato com a equipe colombiana para confirmar a transferência.

Além disso, Villarreal já tinha desembarcado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (MG) na quarta-feira (26) e revelou que conversou com o técnico Leonardo Jardim sobre a expectativa para a próxima temporada. O Vasco chegou a sondá-lo no começo do ano.

Com o anúncio, o jogador passará a trabalhar diariamente na Toca da Raposa e será registrado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, em janeiro de 2026, quando abre a primeira janela de transferência. Além do atacante, o goleiro Matheus Cunha, do Flamengo, é outro reforço que será oficializado.

Reforço do Cruzeiro, Villarreal foi artilheiro do Sul-Americano e do Mundial

Néiser David Villarreal Quiñones, natural de Tumaco, na Colômbia, é destro e atua pelos dois lados do campo e centralizado. Revelado pelo Millonarios em 2023, o atacante foi monitorado e aprovado pelo scouting do Cruzeiro. O clube celeste até tentou antecipar a apresentação do jogador, mas não houve acordo.

Nesta temporada, Villarreal deu três assistências em 15 jogos pelo Millionarios. A última partida foi em 19 de junho, mês que iniciou o impasse de renovação contratual.

Com poucos jogos pelo time colombiano, o atacante se destacou mesmo em 2025 na Seleção Colombiana Sub-20, com 13 gols e cinco assistências. Villarreal foi artilheiro nas duas competições disputadas.

No Sul-Americano, em fevereiro, marcou oito gols e deu quatro assistências em nove jogos na campanha da terceira colocação – o Brasil foi o campeão. Pela Copa do Mundo, em outubro, Villarreal deu uma assistência e fez cinco gols, dividindo a artilharia com Benjamin Cremaschi (Estados Unidos), Yassir Zabiri (Marrocos) e Lucas Michal (França) - a Colômbia ficou em terceiro lugar.