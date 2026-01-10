Cruzeiro anuncia contratação de Gerson, maior transação do futebol brasileiro

Depois de uma negociação difícil com o Zenit, da Rússia, o Cruzeiro finalmente anunciou a contratação do volante Gerson neste sábado (10). O jogador chega ao clube mineiro como principal reforço para a temporada de 2026 e tem vínculo até o fim de 2030.

continua após a publicidade

O anúncio da contratação foi feito de forma curiosa, fazendo referência ao jogo GTA RP. A ideia vem de um torcedor que pediu durante uma partida do RPG online para que o atleta viesse para a a Raposa. O áudio inclusive aparece no vídeo.

A equipe ofereceu 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual) pelo ex-Flamengo. O valor será dividido em 27 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em bônus. Os russos aceitaram a investida na manhã desta quinta.

continua após a publicidade

Durante a tarde, o pai e empresário de Gerson, Marcão, deu pistas de que o acordo deveria ser assinado e anunciado.

– Muita luta, correria, mas também muita felicidade. Estamos a detalhes de assinar. Se Deus quiser. Obrigado pelo apoio de vocês. Provavelmente sai hoje (a assinatura do contrato). Agora vem aquela parte burocrática, de fazer e revisar contratos. Vamos ver direito. Daqui a pouco eles me falam – disse.

Detalhes das negociações

Antes do anúncio oficial da Raposa, o dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, conversou com a imprensa em frente à Toca da Raposa II na quarta-feira e ressaltou a confiança por um acordo.

continua após a publicidade

– Continua, o pessoal está lá, o Bruno. A expectativa é sempre boa. Acho que hoje é Natal na Rússia. Está caminhando bem. Falta os russos aceitarem. Estamos bastante (confiantes) – disse Pedrinho.

Posteriormente, o executivo de futebol também passou pelo local e afirmou que as tratativas estavam travadas. Ainda assim, ressaltou a confiança.

– Boa noite, Nação Azul. Passamos a tarde toda negociando com o Zenit a questão do Gerson, é uma negociação muito difícil. Novamente deixamos o respeito à instituição Zenit. Continua sendo uma negociação muito dura. A proposta, ousada, pela parte do Cruzeiro, segue na mesa. É uma negociação muito complexa, está travada nesses detalhes. Não sabemos o desfecho, vamos trabalhar nos próximos dias, sem detalhes. Vamos fazer todo esforço para resolver esses detalhes – comunicou o dirigente.

Gerson pelo Zenit

Gerson disputou apenas 15 partidas pelo Zenit, sendo 11 delas como titular. Nesse período, tem uma média de 61 minutos em campo por jogo. Mesmo com o recorte pequeno, já marcou dois gols.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Além disso, o meio-campista deu oito passes decisivos e tem 89% de acerto em seus passes. Nos lançamentos, o aproveitamento é de 47%. No setor defensivo, Gerson acumula 12 desarmes e interceptações, 46 bolas recuperadas e tem eficiência de 47% dos duelos.

Gerson pelo Zenit (Foto: Reprodução Zenit)

Confira estatísticas do jogador

15 jogos (11 titular)