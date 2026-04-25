Artur Jorge destaca comportamento do Cruzeiro contra o Remo: 'Percebeu o tipo de jogo rápido'

Depois de reclamar do gramado do Baenão antes mesmo da vitória do Cruzeiro por 1 a 0 contra o Remo, o técnico Artur Jorge destacou que os seus jogadores souberam decifrar rápido o tipo de confronto que teriam. Além disso, o comandante exaltou a postura dos atletas.

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– Foi uma equipe que se comportou, à medida do que o jogo pediu, combativa. Soube aproveitar as oportunidades que teve. Jogamos de uma forma solidária, muito aguerrida. Fizemos um ótimo trabalho do ponto de vista coletivo. Não tão brilhante, mas era impossível. Parabéns às duas equipes pelo jogo em um gramado ruim. Os dois times competiram, não havia mais a fazer que isso. Fomos mais eficazes, soubemos sofrer no início do segundo tempo e no fim. Mas com a segurança que a equipe trouxe para defender. A equipe teve personalidade. Soube defender no jogo para conservar gol feito, que é muito importante para nós – analisou Artur Jorge.

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– Aquilo que é importante para mim é a combatividade da equipe. O importante é ganhar, vivemos de resultados. Mas a equipe percebeu logo que tipo de jogo deveria ser jogado. Foi combativa, uma equipe que hoje, a prioridade seria ganhar. Às vezes ganhar não é jogar bem, fizemos um jogo eficiente. Fizemos o gol e nos defendemos muito bem. A equipe está preparada para esses momentos. A equipe deu essa resposta e está de parabéns – comentou.

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– Devemos também ter essa justiça na apreciação. Uma equipe que trabalhou muito, lutou. Nunca o Cruzeiro tinha vencido aqui. Quebramos esse estigma de uma forma muito combativa. Não foi preciso sofrer muito. O calor, o gramado, o adversário que nos exigiu muito. Demos a resposta necessária. Valorizo os três pontos pela atuação dos jogadores, estou muito satisfeito por vê-los neste momento – desatacou Artur Jorge.

Cruzeiro vence o Remo e se distancia da zona de rebaixamento

O Cruzeiro conseguiu se distanciar definitivamente da zona de rebaixamento na noite deste sábado (25) ao vencer o Remo, no Baenão, por 1 a 0. Com o resultado, a Raposa chegou a 16 pontos e está momentaneamente na 11ª posição. Do outro lado, o Leão está na vice-lanterna, com dois jogos a mais que a última colocada Chapecoense, com apenas oito pontos.

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Em um gramado muito irregular, o início da partida foi truncado, com muitas faltas. Com a dificuldade do solo do Baenão, que não foi aparado antes do confronto, os dois times apostaram nas bolas aéreas e chutes de fora da área. A primeira chance clara veio com Bruno Rodrigues, que parou em boa saída de Marcelo Rangel. Com o jogo travado, Keny Arroyo abriu o placar em jogada individual pela direita, costurando a defesa do leão e chutando no canto esquerdo.

Keny Arroyo (Foto: Talita Gouvêa/Cruzeiro)

Na segunda etapa, o Leão partiu para o ataque em busca do empate e, após jogada de Patrick, Jajá teve chance clara dentro da área, mas isolou a finalização. Romero e Wanderson responderam com chutes de fora da área, mas o arqueiro azulino salvou a equipe. Seguindo o momento de pressão celeste, Marcelo Rangel teve que fazer mais duas defesas em finalizações de Arroyo. Nos acréscimos, João Pedro, que saiu do banco de reservas, subiu mais que todos na pequena área, mas cabeceou por cima do gol.

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