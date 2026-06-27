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Lateral da Holanda revela conversa com Memphis sobre o Corinthians

Jogador holandês tem acordo encaminhado com o Real Madrid

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/06/2026 09:07
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Memphis olha para frente durante partida da Holanda
Memphis Depay durante partida com a Holanda na Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

O lateral Denzel Dumfries, da Holanda, revelou que o atacante Memphis Depay tem falado sobre o Corinthians nos bastidores da Copa do Mundo.

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    • A revelação aconteceu após a vitória da Laranja Mecânica contra a Tunísia, na rodada final da primeira fase da competição.

    — Ele (Memphis) nos conta histórias incríveis sobre o clube (Corinthians), o quão grande o clube é, e ele está feliz lá — disse Denzel Dumfries em entrevista à ESPN.

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    Denzel Dumfries pertence à Inter de Milão, mas tem acordo encaminhado para defender o Real Madrid. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

    De acordo com o repórter, o Real Madrid decidiu não abrir negociações prolongadas com o clube italiano e avisou que vai acionar diretamente a cláusula de liberação do atleta, estipulada em 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação atual).

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    Dumfries e Koeman durante treino da Holanda
    Dumfries ao lado do técnico Ronald Koeman, da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Holanda na próxima fase da Copa do Mundo

    Holanda já sabe todos os detalhes do confronto diante do Marrocos, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. As confirmações aconteceram após as partidas de quarta-feira (24) e quinta-feira (25).

    A partida será disputada na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília). O confronto acontece no estádio El Gigante de Acero, casa do Monterrey, no México. Será a primeira vez que a Holanda deixará os Estados Unidos para disputar uma partida da Copa do Mundo de 2026.

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    📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: El Gigante de Acero, em Guadalupe, Estados Unidos

    ➡️Holanda vence a Tunísia, avança em primeiro e 'foge' do Brasil na Copa do Mundo

    Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.

    Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

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