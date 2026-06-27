Lateral da Holanda revela conversa com Memphis sobre o Corinthians Jogador holandês tem acordo encaminhado com o Real Madrid

O lateral Denzel Dumfries, da Holanda, revelou que o atacante Memphis Depay tem falado sobre o Corinthians nos bastidores da Copa do Mundo.

A revelação aconteceu após a vitória da Laranja Mecânica contra a Tunísia, na rodada final da primeira fase da competição.

— Ele (Memphis) nos conta histórias incríveis sobre o clube (Corinthians), o quão grande o clube é, e ele está feliz lá — disse Denzel Dumfries em entrevista à ESPN.

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Denzel Dumfries pertence à Inter de Milão, mas tem acordo encaminhado para defender o Real Madrid. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

De acordo com o repórter, o Real Madrid decidiu não abrir negociações prolongadas com o clube italiano e avisou que vai acionar diretamente a cláusula de liberação do atleta, estipulada em 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação atual).

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Dumfries ao lado do técnico Ronald Koeman, da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Holanda na próxima fase da Copa do Mundo

A Holanda já sabe todos os detalhes do confronto diante do Marrocos, válido pela segunda fase da Copa do Mundo. As confirmações aconteceram após as partidas de quarta-feira (24) e quinta-feira (25).

A partida será disputada na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília). O confronto acontece no estádio El Gigante de Acero, casa do Monterrey, no México. Será a primeira vez que a Holanda deixará os Estados Unidos para disputar uma partida da Copa do Mundo de 2026.

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📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)

📍 Local: El Gigante de Acero, em Guadalupe, Estados Unidos

➡️Holanda vence a Tunísia, avança em primeiro e 'foge' do Brasil na Copa do Mundo

Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. Segundo colocado, o Japão somou uma vitória e dois empates. A equipe marcou sete gols e sofreu três.

A Suécia, terceira no Grupo F, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou sete gols e sofreu os mesmos sete. Já a Tunísia encerrou o grupo com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

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