Corinthians aguarda aval de parceiros para concluir renovação com Memphis Clube tem acordo encaminhado com o atacante e depende de etapa financeira

O Corinthians segue em negociação pela renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay. Com o acordo encaminhado entre as partes, o Timão agora aguarda uma aprovação importante para concluir o processo.

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Para que o negócio seja finalizado e assinado, o Corinthians precisa do aval dos parceiros que fazem parte do pacote de renovação de Memphis. Somente após essa etapa o clube poderá oficializar a permanência do jogador. A informação foi publicada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo Lance!.

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A necessidade de apoio para arcar com os vencimentos de Memphis não é novidade. Essa é uma das etapas que o Corinthians precisava superar para renovar com o jogador. Além disso, o desejo do atleta e o ajuste contratual também eram pontos necessários. Os dois últimos já foram concluídos.

Internamente, o departamento de futebol avalia como possível a presença do atacante no duelo contra o Rosario Central, pela Libertadores, na próxima quinta-feira (13). Para isso, o jogador precisa estar regularizado no BID da CBF, já que está inscrito na competição continental.

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Em relação à condição física, os exames realizados pelo atleta incluíram avaliações cardiológicas, fisioterapêuticas e uma ressonância magnética. O clube entende que ainda não é possível determinar o nível físico de Memphis, algo que será avaliado somente com a retomada dos trabalhos em campo.

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Marcelo Paz, executivo do Corinthians, e Memphis Depay (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Memphis Depay pelo Corinthians

79 jogos (62 titular) 5436 minutos jogados (68 mins por jogo) 20 gols 15 assistências 155 mins p/ participar de gol 161 finalizações (68 no gol) no total 2.0 finalizações por jogo 8.1 finalizações p/ marcar gol 30% conversão de chances claras 22 grandes chances criadas 1.4 passe decisivo por jogo 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo 37% eficiência nos duelos 1.0 faltas sofridas por jogo 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 7.00

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