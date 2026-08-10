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Corinthians aguarda aval de parceiros para concluir renovação com Memphis

Clube tem acordo encaminhado com o atacante e depende de etapa financeira

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
10/08/2026 06:00
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Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
Memphis Depay está perto de renovar com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians segue em negociação pela renovação de contrato com o meia-atacante Memphis Depay. Com o acordo encaminhado entre as partes, o Timão agora aguarda uma aprovação importante para concluir o processo.

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Para que o negócio seja finalizado e assinado, o Corinthians precisa do aval dos parceiros que fazem parte do pacote de renovação de Memphis. Somente após essa etapa o clube poderá oficializar a permanência do jogador. A informação foi publicada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo Lance!.

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A necessidade de apoio para arcar com os vencimentos de Memphis não é novidade. Essa é uma das etapas que o Corinthians precisava superar para renovar com o jogador. Além disso, o desejo do atleta e o ajuste contratual também eram pontos necessários. Os dois últimos já foram concluídos.

Internamente, o departamento de futebol avalia como possível a presença do atacante no duelo contra o Rosario Central, pela Libertadores, na próxima quinta-feira (13). Para isso, o jogador precisa estar regularizado no BID da CBF, já que está inscrito na competição continental.

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Em relação à condição física, os exames realizados pelo atleta incluíram avaliações cardiológicas, fisioterapêuticas e uma ressonância magnética. O clube entende que ainda não é possível determinar o nível físico de Memphis, algo que será avaliado somente com a retomada dos trabalhos em campo.

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O meia-atacante Memphis Depay e Marcelo Paz no CT do Corinthians
Marcelo Paz, executivo do Corinthians, e Memphis Depay (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Memphis Depay pelo Corinthians

  1. 79 jogos (62 titular)
  2. 5436 minutos jogados (68 mins por jogo)
  3. 20 gols
  4. 15 assistências
  5. 155 mins p/ participar de gol
  6. 161 finalizações (68 no gol) no total
  7. 2.0 finalizações por jogo
  8. 8.1 finalizações p/ marcar gol
  9. 30% conversão de chances claras
  10. 22 grandes chances criadas
  11. 1.4 passe decisivo por jogo
  12. 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo
  13. 37% eficiência nos duelos
  14. 1.0 faltas sofridas por jogo
  15. 1 pênalti sofrido
  16. Nota Sofascore 7.00

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