Corinthians: Diniz atualiza situação de Yuri Alberto e renovação de Memphis
Confira as principais respostas da coletiva do técnico Fernando Diniz
Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Bragantino por 2 a 0, Fernando Diniz atualizou a situação de Yuri Alberto. O atacante deixou o gramado da Neo Química Arena chorando e com dores na parte posterior da coxa direita durante a partida entre Corinthians e Athletico-PR no dia 30 de julho.
Nesta quinta-feira (13), o Corinthians enfrenta o Rosario Central, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores e não deve contar com Yuri Alberto. Apesar do desfalque de peso, o treinador elogiou Pedro Raul, que assumiu a posição desde a lesão do companheiro.
— Yuri está descartado. Acho difícil a volta do Yuri. A gente mostrou hoje que tem time, que tem jogadores. Como o Pedro Raul, que fez dois gols em dois jogos. Além dos gols, ajudou muito na marcação, ajudou muito o time. É um jogador que tem bons momentos no futebol brasileiro. Essa sinalização positiva que ele está dando deixa a gente muito feliz. Ele trabalha muito, não tenho nenhuma queixa
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Sobre Memphis Depay, as notícias são mais positivas. Diniz comentou que acredita que a renovação deve acontecer nos próximos dias, podendo contar como jogador para o duelo decisivo pela Libertadores.
— O Memphis está muito próximo de assinar e voltar a treinar. Pode ser amanhã, pode ser terça-feira, mas sei que o negócio está quase fechado. A gente não sabe se ele vai ser regularizado e se ele vai ter tempo hábil para poder estrear na quinta-feira. Sobre os treinamentos, ele já fez testes no clube. Ele está com percentual de gordura baixo e está apto para contribuir. Não quero criar uma expectativa de se ele vai jogar ou não, mas pode ser que esteja entre os relacionados
🎙️Outras respostas
Condicionamento físico dos jogadores:
— Falando do jogo e da disposição física dos jogadores, foi algo impressionante. Jogamos na quinta pela noite, tínhamos o receio de como poderíamos nos comportar fisicamente. Vou falar uma frase que falei de maneira espontânea e agora vou dizer de novo: "Jogador não é só músculo e osso, mas também é músculo e osso". O futebol é um fenômeno que não conseguimos explicar de maneira biológica.
Salários atrasados:
— Sobre a sua questão (atrasos salariais), isso mostra o comprometimento dos jogadores. A diretoria tem trabalhado, eu acho que amanhã deve pagar alguma coisa. Quero ressaltar como os jogadores são comprometidos, como estão criando conexão com a torcida.
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Próximos jogos do Corinthians
Com o resultado, o Corinthians subiu para a sétima colocação do Brasileirão, com 32 pontos. Ao todo, são oito vitórias, oito empates e seis derrotas, com 24 gols marcados e 20 sofridos.
Agora, o Timão volta suas atenções para a Libertadores. Na próxima quinta-feira (13), às 21h30, o Corinthians enfrenta o Rosario Central, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. A partida será disputada no Gigante de Arroyito.
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
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