Corinthians quita salários de julho, mas ainda deve valores ao elenco Timão ainda tem em aberto débitos relacionados aos direitos de imagem férias e premiação dos jogadores

O Corinthians quitou nesta segunda-feira (10) os salários dos jogadores referentes ao mês de julho. O Timão havia planejado o pagamento do débito com o elenco, que deveria ter sido feito na última sexta-feira, dia 7, no quinto dia útil do mês.

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Havia um acordo verbal da diretoria com os atletas de que seria pago no começo da semana, que foi cumprido pelo clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge".

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O cenário é o mesmo vivido pelos atletas nos últimos dois meses, quando o Corinthians também atrasou os salários dos jogadores. Agora, com a dívida de salários quitada neste mês, permanecem as dívidas referentes aos direitos de imagem, férias e premiação aos jogadores pela classificação ao mata-mata da Libertadores.

A diretoria corintiana enfrenta problemas financeiros que vão além das dívidas com o elenco. O clube sofreu transfer ban da Fifa e está impedido de registrar novos atletas até que as dívidas sejam totalmente quitadas. A última parte do débito que foi paga foi uma multa disciplinar aplicada pela entidade máxima do futebol no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual).

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Entre os valores restantes, estão US$ 1,5 milhão ao Philadelphia Union, dos EUA, por uma dívida de José Martinez, e 800 mil euros ao Midtjylland, da Dinamarca, pela negociação do volante Charles, e R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Omar Stabile, presidente do Corinthians. (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

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