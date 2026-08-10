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Pedro Raul revela recado de Diniz e comemora sequência com gols no Corinthians

Atacante marcou em dois jogos seguidos pelo Timão e projeta duelo contra o Rosario Central, pela Libertadores

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
10/08/2026 15:22
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Pedro Raul comemora gol contra o RB Bragantino
Pedro Raul comemora gol contra o RB Bragantino. (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/FolhaPress) ORG XMIT: BRAGANTINO-CORINTHIANS

Pedro Raul marcou pelo segundo jogo seguido e ajudou o Corinthians a vencer o RB Bragantino na noite de domingo (9) por 2 a 0, pelo Brasileirão. Após retornar para o Timão no começo do ano, o atacante ainda não havia balançado as redes pela equipe e destacou a importância do gol para aumentar a confiança na temporada e chegar em alta para o duelo contra o Rosario Central, na Argentina.

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- Gol sempre é bom, para atacante ainda, nem se fala. E sim, gol ajuda a aumentar essa confiança da equipe, do treinador, é muito bom. E eu tenho que me preparar, eu venho me preparando há muito tempo para ter essa sequência que eu estou tendo. E é isso, é seguir. Quinta-feira vai ser um jogo muito difícil lá. Se Deus quiser, fazer mais gols e ajudar a gente a conseguir a vitória - afirmou.

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O centroavante revelou que teve uma conversa com Fernando Diniz nas semanas que antecederam sua escalação como titular na partida contra o Internacional, pela Copa do Brasil, jogo em que voltou a marcar. Pedro Raul afirmou que espera continuar na boa fase e que os dois gols ainda é "pouco" para seus objetivos.

- Ele conversou comigo dez dias atrás, falou que a minha oportunidade ia chegar. E que eu tinha que fazer o que eu faço nos treinos, o que eu fiz em outros lugares, e repetir aqui no Corinthians. Então, eu tô me preparando pra, quando tiver essa oportunidade, corresponder. E é isso, graças a Deus eu tive essa sequência, dois jogos, consegui fazer dois gols. Mas é pouco ainda, eu quero melhorar mais, quero fazer mais gols e seguir ajudando a nossa equipe - disse Pedro Raul.

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O camisa 18 relembrou a eliminação para o Internacional na Copa do Brasil como um aprendizado para o elenco e que pode ajudar o Corinthians no mata-mata da Libertadores, que começa nesta semana, diante do Rosario Central.

- Vir aqui jogar contra o Bragantino é muito difícil. E ganhar aqui é mais difícil ainda. A gente vai descansar agora e ver o que o professor vai passar para nós de estratégia. E, com certeza, a gente vai fazer uma excelente preparação para ir lá [na Argentina] buscar a vitória. A gente teve um aprendizado lá em Porto Alegre e no jogo de volta também. Você dá um vacilo, os caras fazem gols, os caras nos complicam. E saber disso, aprender com o nosso erro e ir lá para buscar a vitória - completou.

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Pedro Raul marcou em dois jogos seguidos pelo Corinthians
Pedro Raul marcou em dois jogos seguidos pelo Corinthians. (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

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