Com desfalque, Corinthians está escalado para enfrentar o Bragantino
Equipes se enfrentam pela 22º rodada do torneio nacional
O Corinthians está escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo (9), às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo Premiere.
Para a partida, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o volante André, que é desfalque por conta de um incômodo na coxa.
Por outro lado, o lateral Hugo Faria, que finalizou a transição após uma lesão no menisco lateral do joelho direito, foi relacionado pelo técnico Fernando Diniz para Bragantino x Corinthians.
Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.
Escalação do Bragantino: Volpi; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Mosquera, Sasha e Pitta.
Lista de desfalques do Corinthians:
- Alex Santana: transição após trauma no joelho direito;
- André: incômodo na coxa;
- Kayke: lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo;
- Vitinho: lesão no menisco do joelho esquerdo;
- Yuri Alberto: lesão muscular no posterior da coxa direita;
- Zakaria Labyad: lesão no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo;
Corinthians na temporada
O Corinthians soma 42 jogos na temporada de 2026, com 18 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, alcançando 53,2% de aproveitamento. O Timão marcou 47 gols e sofreu 35 até o momento.
A equipe iniciou o ano sob o comando de Dorival Júnior, que esteve à frente do time no começo da temporada antes da chegada de Fernando Diniz.
Calendário do Corinthians
- 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
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