Volpi falha feio, e Corinthians vence o Bragantino pelo Brasileirão
Timão subiu na tabela do torneio nacional com vitória fora de casa
O Corinthians venceu o Bragantino por 2 a 0 na noite deste domingo (9), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Timão foram marcados por Rodrigo Garro, após falha do goleiro Tiago Volpi, e Pedro Raul.
Com o resultado, o Corinthians subiu para a sétima colocação do Brasileirão, com 32 pontos, enquanto o time de Bragança Paulista caiu para a oitava posição, com 31. Agora, o próximo compromisso do Timão será contra o Rosario Central, na próxima quinta-feira (13), às 21h30, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida será disputada no Gigante de Arroyito. Já o Massa Bruta enfrenta o Atlético-MG um dia antes, na quarta-feira (12), às 19h30, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.
Timão com mais posse de bola, mas pouca efetividade
O Corinthians iniciou a partida melhor e teve as principais chances de gol. Em cobrança de escanteio, Gabriel Paulista subiu mais alto que toda a defesa e quase abriu o placar. O Bragantino respondeu em finalização de Eduardo Sasha dentro da área. A primeira etapa terminou com o Timão com 57% de posse de bola e seis finalizações, contra apenas duas do Bragantino, mas sem mudança no placar.
Volpi falha, e Corinthians vence
A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira: o Corinthians tinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. Foi então que o goleiro Tiago Volpi apareceu de forma negativa. Após receber um recuo, o arqueiro tentou afastar a bola, mas furou e deixou a sobra para Rodrigo Garro, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e abrir o placar. O segundo gol do Timão saiu na reta final da partida. Matheuzinho cruzou na área, e Pedro Raul subiu mais alto que toda a defesa do Bragantino para cabecear e marcar o segundo do Corinthians.
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O Corinthians tinha mais posse de bola e buscava o gol, mas só conseguiu furar a defesa adversária após uma falha bizarra de Tiago Volpi. Aos 13 minutos, o goleiro errou ao tentar afastar a bola e deu o presente para Rodrigo Garro, que aproveitou para marcar.
Deu aula 🏅
Se o jogo não foi um primor técnico, o atacante Pedro Raul fez sua parte. Em bola alçada na área, subiu mais alto que toda a defesa do Bragantino, venceu Tiago Volpi e garantiu a vitória do Corinthians por 2 a 0.
Ficou abaixo 📉
O goleiro Tiago Volpi foi o grande vilão da noite para o time de Bragança Paulista. Após furar ao tentar afastar a bola, o arqueiro entregou a sobra para Rodrigo Garro, que aproveitou a falha e abriu o placar para o Corinthians.
Não vou ver isso sozinho 😱
Tiago Volpi tentou afastar a bola, mas errou o chute e deixou Garro livre para abrir o placar.
Falha grotesca do Volpi! Gol do Rodrigo Garro!— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 9, 2026
📽️@canalpremiere pic.twitter.com/v6PQjcavyk
Confira as informações do jogo entre Bragantino x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
Bragantino 0x2 Corinthians
SÉRIE A - 22ª RODADA
📆 Data e horário: domingo (09), às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
🥅 Gols: Garro (13'/2ºT) Pedro Raul (41'/2ºT) Corinthians;
🟨 Cartões amarelos: Eric Ramires (BRA); Rodrigo Garro, Carrillo e Gabriel Paulista (COR);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
⚽ESCALAÇÕES
BRAGANTINO: Volpi; Andres Hurtado (Yuri Alves), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Matheus Fernandes), Rodriguinho (Gustavinho) e Lucas Barbosa; Mosquera (Vinicinho), Sasha (Marcelinho) e Pitta. (Técnico: Vagner Mancini)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Carrillo), Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César (Lingard) e Pedro Raul. (Técnico: Fernando Diniz)
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