São Paulo estuda Vila Belmiro para clássico com o Corinthians Vila Belmiro foi utilizada em jogos do São Paulo em 2025

O São Paulo está estudando e se aproximando da possibilidade de mandar o clássico com o Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O Morumbis receberá uma sequência de shows da banda de K-pop BTS.

Os shows acontecem entre os dias 28, 30 e 31 de outubro. Para o São Paulo, a Vila Belmiro é a única opção viável para a realização da partida na data prevista. A possibilidade de atuar em Bragança Paulista, por exemplo, foi descartada porque o Red Bull Bragantino também terá compromisso contra o Santos na mesma rodada, o que impede o clube de Dorival Júnior de mandar o jogo no interior.

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O Tricolor pensou na hipótese de mandar no Canindé ou no Pacaembu. Porém, existe a necessidade do impedimento semiautomático, que ainda não foi implantado nesses dois estádios citados. Em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, a situação também se aplica.

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Vila Belmiro foi utilizada em jogos do São Paulo ano passado (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Shows no Morumbis tem sido assunto polêmico no São Paulo

O Morumbis recebe grandes shows ao longo da temporada, o que interfere diretamente no calendário do São Paulo. A realização dos eventos exige montagem e desmontagem de estruturas, além de períodos de recuperação ou troca do gramado, fazendo com que algumas partidas precisem ser remanejadas para outras datas ou até mesmo para outros estádios.

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Em 2026, o estádio já recebeu grandes apresentações, como Harry Styles, Shakira e Stray Kids, e ainda terá novos eventos no segundo semestre. Entre eles estão os shows do BTS, previstos para os dias 28, 30 e 31 de outubro.

A sequência de eventos também exige um planejamento específico para o gramado. Quando há shows em datas próximas aos jogos, o São Paulo precisa considerar o tempo necessário para recuperar a superfície antes de voltar a utilizá-la. Em alguns casos, a proximidade entre os compromissos torna necessária a transferência de partidas para outros estádios. Neste ano, o estádio Cícero de Souza Marques quem recebeu a maior parte das necessidades.

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