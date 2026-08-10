Corinthians sobe na tabela e se aproxima do G4 do Brasileirão
Timão ganha força na busca pelas primeiras posições da competição
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O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite deste domingo (9), fora de casa, e deu um salto na disputa do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o Timão aos 32 pontos e consolidou a equipe na sétima colocação, em um momento de recuperação na competição.
Em 22 partidas disputadas no Brasileirão, o Corinthians soma oito vitórias, oito empates e seis derrotas, com 48,5% de aproveitamento. A equipe marcou 24 gols e sofreu 20.
A equipe comandada por Fernando Diniz está apenas três pontos atrás do Fluminense, que ocupa a quarta posição, com 35 pontos. Entre o Tricolor e o Corinthians, ainda aparecem Cruzeiro e Bahia, ambos com 33 pontos.
O resultado em Bragança Paulista também contou com a ajuda de rivais diretos na briga pelo G4. Fluminense, Bahia, Atlético-MG e o próprio Red Bull Bragantino não venceram na rodada, cenário que permitiu ao Corinthians diminuir a distância para as equipes que estão à frente na tabela.
Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians terá pela frente mais um adversário direto na disputa pelas primeiras posições. O Timão recebe o Cruzeiro, atualmente quinto colocado, na Neo Química Arena, no dia 16 de agosto, às 19h30, pela 23ª rodada da competição.
Protagonistas da campanha
Entre os principais nomes do Corinthians no Brasileirão, Rodrigo Garro aparece como destaque tanto na artilharia quanto nas assistências. O meia soma três gols e seis passes para gol na competição, sendo o líder do time neste último quesito.
Na lista de artilheiros, Garro divide a liderança com André Luiz e Yuri Alberto, todos com três gols marcados. Kaio César e Matheus Bidu aparecem logo atrás, com dois gols cada.
Nas assistências, Matheuzinho, Zakaria Labyad, André Luiz e Yuri Alberto somam duas cada. O desempenho de Garro, porém, chama atenção pela distância em relação aos demais jogadores, com seis passes decisivos.
A vitória sobre o Bragantino reforça a reação do Corinthians no Brasileirão e aumenta a confiança para a sequência da temporada. Sob o comando de Diniz, o Timão busca manter o crescimento apresentado nas últimas rodadas e se aproximar das primeiras posições da tabela.
Calendário do Corinthians
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
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