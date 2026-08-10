Corinthians sobe na tabela e se aproxima do G4 do Brasileirão Timão ganha força na busca pelas primeiras posições da competição

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O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite deste domingo (9), fora de casa, e deu um salto na disputa do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o Timão aos 32 pontos e consolidou a equipe na sétima colocação, em um momento de recuperação na competição.

Em 22 partidas disputadas no Brasileirão, o Corinthians soma oito vitórias, oito empates e seis derrotas, com 48,5% de aproveitamento. A equipe marcou 24 gols e sofreu 20.

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A equipe comandada por Fernando Diniz está apenas três pontos atrás do Fluminense, que ocupa a quarta posição, com 35 pontos. Entre o Tricolor e o Corinthians, ainda aparecem Cruzeiro e Bahia, ambos com 33 pontos.

O resultado em Bragança Paulista também contou com a ajuda de rivais diretos na briga pelo G4. Fluminense, Bahia, Atlético-MG e o próprio Red Bull Bragantino não venceram na rodada, cenário que permitiu ao Corinthians diminuir a distância para as equipes que estão à frente na tabela.

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Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians terá pela frente mais um adversário direto na disputa pelas primeiras posições. O Timão recebe o Cruzeiro, atualmente quinto colocado, na Neo Química Arena, no dia 16 de agosto, às 19h30, pela 23ª rodada da competição.

Bragantino e Corinthians se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Protagonistas da campanha

Entre os principais nomes do Corinthians no Brasileirão, Rodrigo Garro aparece como destaque tanto na artilharia quanto nas assistências. O meia soma três gols e seis passes para gol na competição, sendo o líder do time neste último quesito.

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Na lista de artilheiros, Garro divide a liderança com André Luiz e Yuri Alberto, todos com três gols marcados. Kaio César e Matheus Bidu aparecem logo atrás, com dois gols cada.

Nas assistências, Matheuzinho, Zakaria Labyad, André Luiz e Yuri Alberto somam duas cada. O desempenho de Garro, porém, chama atenção pela distância em relação aos demais jogadores, com seis passes decisivos.

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A vitória sobre o Bragantino reforça a reação do Corinthians no Brasileirão e aumenta a confiança para a sequência da temporada. Sob o comando de Diniz, o Timão busca manter o crescimento apresentado nas últimas rodadas e se aproximar das primeiras posições da tabela.

Calendário do Corinthians

Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores

23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores

24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

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