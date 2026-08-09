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Volpi erra e Pedro Raul marca: dê suas notas na partida entre Bragantino x Corinthians

Tiago Volpi falhou em lance que fez o Timão abrir o placar

PorGuilherme LesnokBragança Paulista (SP)
09/08/2026 20:32
Atualizado há 1 minutos
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Volpi em disputa de bola
Volpi falhou no gol do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Uma falha de Tiago Volpi abriu caminho para a vitória do Corinthians sobre o Bragantino por 2 a 0, na noite deste domingo (9), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Rodrigo Garro aproveitou o erro do goleiro para marcar o primeiro, enquanto Pedro Raul balançou as redes na reta final e fechou o placar pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Com o resultado, o Corinthians subiu para a sétima colocação do Brasileirão, com 32 pontos, enquanto o time de Red Bull Bragantino caiu para a oitava posição, com 31.

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Agora, o próximo compromisso do Timão será contra o Rosario Central, na próxima quinta-feira (13), às 21h30, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida será disputada no Gigante de Arroyito. Já o Massa Bruta enfrenta o Atlético-MG um dia antes, na quarta-feira (12), às 19h30, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Notas do Bragantino; Avalie os jogadores!

Notas do Corinthians; Avalie os jogadores!

Como foi o jogo?

O Corinthians iniciou a partida melhor e teve as principais chances de gol. Em cobrança de escanteio, Gabriel Paulista subiu mais alto que toda a defesa e quase abriu o placar. O Bragantino respondeu em finalização de Eduardo Sasha dentro da área. A primeira etapa terminou com o Timão com 57% de posse de bola e seis finalizações, contra apenas duas do Bragantino, mas sem mudança no placar.

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Disputa de bola em Bragantino x Corinthians
Bragantino e Corinthians se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira: o Corinthians tinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. Foi então que o goleiro Tiago Volpi apareceu de forma negativa. Após receber um recuo, o arqueiro tentou afastar a bola, mas furou e deixou a sobra para Rodrigo Garro, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e abrir o placar. 

O segundo gol do Timão saiu na reta final da partida. Matheuzinho cruzou na área, e Pedro Raul subiu mais alto que toda a defesa do Bragantino para cabecear e marcar o segundo do Corinthians.

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