Corinthians atualiza lista de jogadores inscritos na Libertadores e inclui nomes da base
Timão entra em campo na quinta-feira diante do Rosario Central, na Argentina
O Corinthians promoveu alterações em sua lista de jogadores inscritos para o mata-mata da Libertadores. O Timão entra em campo na noite de quinta-feira (13) para enfrentar o Rosario Central, na Argentina, e o técnico Fernando Diniz terá quatro novos nomes à disposição para o confronto, sendo três deles da categoria de base.
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O único nome que não é cria da base corintiana é Alex Santana, que voltou a ser integrado no elenco do Timão após a saída de Dorival Jr. e chegada de Fernando Diniz. O trio que completa a lista de mudanças é uma aposta do treinador em ter novos nomes com possibilidade de serem relacionados, e todos são bem avaliados pelo desempenho no sub-17 do Corinthians.
Os dois meias são Lucca Caramico, que já jogou no sub-20 e soma mais de 50 partidas pelo sub-17, tendo bom desempenho ofensivo com 14 gols na temporada, enquanto o outro nome é Gui Amorim, que também é destaque nas categorias de base. O terceiro é Léo Rodrigues, jogador de 16 anos que assinou seu primeiro contrato profissional com o Timão na última semana.
O trio de jovens jogadores é encarado como boas alternativas para o técnico Fernando Diniz incluir no elenco principal neste segundo semestre. Ainda não há confirmação se os atletas estão na relação para viajar à Argentina para enfrentar o Rosario.
Vale ressaltar que o Corinthians tem alguns desfalques ofensivos, como Yuri Alberto, titular que sofreu lesão muscular, e Zakaria Labyad, com problema grave no joelho, além de Memphis Depay, que já está no Brasil, mas ainda não assinou uma extensão de contrato com o clube.
Veja a lista de inscritos do Corinthians na Libertadores
Goleiros
- Hugo Souza
- Felipe Longo
- Kauê
- Gustavo Milani
- Matheus Corrêa
Laterais
- Fabrizio Angileri
- Joãozinho
- João Vitor Jacaré
- Matheus Bidu
- Matheuzinho
- Pedro Milans
Zagueiros
- André Ramalho
- Gabriel Paulista
- Gustavo Henrique
- Guilherme Pellegrin
- Iago Machado
- João Pedro Tchoca
- Levy Dias
- Yago Melo
Meio-campistas
- Alex Santana
- Gui Amorim
- Lucca Caramico
- Allan
- André Carrillo
- André Luiz
- Christian
- Luiz Gustavo Bahia
- Breno Bidon
- Caraguá
- Charles
- Jesse Lingard
- Matheus Pereira
- Pedro Thomas
- Raniele
- Rodrigo Garro
- Zakaria Labyad
Atacantes
- Léo Rodrigues
- Dieguinho
- Luiz Fábio Favela
- Gui Negão
- Kaio César
- Kayke
- Luiz Fernando
- Memphis Depay
- Nicolas Araújo
- Nicollas
- Pedro Raul
- Kayque Dallaqua Tupã
- Vitinho
- Yuri Alberto
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