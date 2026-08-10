Corinthians atualiza lista de jogadores inscritos na Libertadores e inclui nomes da base Timão entra em campo na quinta-feira diante do Rosario Central, na Argentina

O Corinthians promoveu alterações em sua lista de jogadores inscritos para o mata-mata da Libertadores. O Timão entra em campo na noite de quinta-feira (13) para enfrentar o Rosario Central, na Argentina, e o técnico Fernando Diniz terá quatro novos nomes à disposição para o confronto, sendo três deles da categoria de base.

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O único nome que não é cria da base corintiana é Alex Santana, que voltou a ser integrado no elenco do Timão após a saída de Dorival Jr. e chegada de Fernando Diniz. O trio que completa a lista de mudanças é uma aposta do treinador em ter novos nomes com possibilidade de serem relacionados, e todos são bem avaliados pelo desempenho no sub-17 do Corinthians.

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Os dois meias são Lucca Caramico, que já jogou no sub-20 e soma mais de 50 partidas pelo sub-17, tendo bom desempenho ofensivo com 14 gols na temporada, enquanto o outro nome é Gui Amorim, que também é destaque nas categorias de base. O terceiro é Léo Rodrigues, jogador de 16 anos que assinou seu primeiro contrato profissional com o Timão na última semana.

O trio de jovens jogadores é encarado como boas alternativas para o técnico Fernando Diniz incluir no elenco principal neste segundo semestre. Ainda não há confirmação se os atletas estão na relação para viajar à Argentina para enfrentar o Rosario.

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Vale ressaltar que o Corinthians tem alguns desfalques ofensivos, como Yuri Alberto, titular que sofreu lesão muscular, e Zakaria Labyad, com problema grave no joelho, além de Memphis Depay, que já está no Brasil, mas ainda não assinou uma extensão de contrato com o clube.

Lucca Caramico é um dos nomes inscritos na Libertadores pelo Corinthians. (Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Veja a lista de inscritos do Corinthians na Libertadores

Goleiros

Hugo Souza

Felipe Longo

Kauê

Gustavo Milani

Matheus Corrêa

Laterais

Fabrizio Angileri

Joãozinho

João Vitor Jacaré

Matheus Bidu

Matheuzinho

Pedro Milans

Zagueiros

André Ramalho

Gabriel Paulista

Gustavo Henrique

Guilherme Pellegrin

Iago Machado

João Pedro Tchoca

Levy Dias

Yago Melo

Meio-campistas

Alex Santana

Gui Amorim

Lucca Caramico

Allan

André Carrillo

André Luiz

Christian

Luiz Gustavo Bahia

Breno Bidon

Caraguá

Charles

Jesse Lingard

Matheus Pereira

Pedro Thomas

Raniele

Rodrigo Garro

Zakaria Labyad

Atacantes

Léo Rodrigues Dieguinho Luiz Fábio Favela Gui Negão Kaio César Kayke Luiz Fernando Memphis Depay Nicolas Araújo Nicollas Pedro Raul Kayque Dallaqua Tupã Vitinho Yuri Alberto

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