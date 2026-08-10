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Corinthians atualiza lista de jogadores inscritos na Libertadores e inclui nomes da base

Timão entra em campo na quinta-feira diante do Rosario Central, na Argentina

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
10/08/2026 18:32
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Lucca Caramico comemora gol pelo Corinthians no Brasileiro sub-17
Lucca Caramico comemora gol pelo Corinthians no Brasileiro sub-17. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

O Corinthians promoveu alterações em sua lista de jogadores inscritos para o mata-mata da Libertadores. O Timão entra em campo na noite de quinta-feira (13) para enfrentar o Rosario Central, na Argentina, e o técnico Fernando Diniz terá quatro novos nomes à disposição para o confronto, sendo três deles da categoria de base.

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O único nome que não é cria da base corintiana é Alex Santana, que voltou a ser integrado no elenco do Timão após a saída de Dorival Jr. e chegada de Fernando Diniz. O trio que completa a lista de mudanças é uma aposta do treinador em ter novos nomes com possibilidade de serem relacionados, e todos são bem avaliados pelo desempenho no sub-17 do Corinthians.

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Os dois meias são Lucca Caramico, que já jogou no sub-20 e soma mais de 50 partidas pelo sub-17, tendo bom desempenho ofensivo com 14 gols na temporada, enquanto o outro nome é Gui Amorim, que também é destaque nas categorias de base. O terceiro é Léo Rodrigues, jogador de 16 anos que assinou seu primeiro contrato profissional com o Timão na última semana.

O trio de jovens jogadores é encarado como boas alternativas para o técnico Fernando Diniz incluir no elenco principal neste segundo semestre. Ainda não há confirmação se os atletas estão na relação para viajar à Argentina para enfrentar o Rosario.

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Vale ressaltar que o Corinthians tem alguns desfalques ofensivos, como Yuri Alberto, titular que sofreu lesão muscular, e Zakaria Labyad, com problema grave no joelho, além de Memphis Depay, que já está no Brasil, mas ainda não assinou uma extensão de contrato com o clube.

Lucca Caramico comemora gol pelo Corinthians no Brasileiro sub-17
Lucca Caramico é um dos nomes inscritos na Libertadores pelo Corinthians. (Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Veja a lista de inscritos do Corinthians na Libertadores

Goleiros

  • Hugo Souza
  • Felipe Longo
  • Kauê
  • Gustavo Milani
  • Matheus Corrêa

Laterais

  • Fabrizio Angileri
  • Joãozinho
  • João Vitor Jacaré
  • Matheus Bidu
  • Matheuzinho
  • Pedro Milans

Zagueiros

  • André Ramalho
  • Gabriel Paulista
  • Gustavo Henrique
  • Guilherme Pellegrin
  • Iago Machado
  • João Pedro Tchoca
  • Levy Dias
  • Yago Melo

Meio-campistas

  • Alex Santana
  • Gui Amorim
  • Lucca Caramico
  • Allan
  • André Carrillo
  • André Luiz
  • Christian
  • Luiz Gustavo Bahia
  • Breno Bidon
  • Caraguá
  • Charles
  • Jesse Lingard
  • Matheus Pereira
  • Pedro Thomas
  • Raniele
  • Rodrigo Garro
  • Zakaria Labyad

Atacantes

  1. Léo Rodrigues
  2. Dieguinho
  3. Luiz Fábio Favela
  4. Gui Negão
  5. Kaio César
  6. Kayke
  7. Luiz Fernando
  8. Memphis Depay
  9. Nicolas Araújo
  10. Nicollas
  11. Pedro Raul
  12. Kayque Dallaqua Tupã
  13. Vitinho
  14. Yuri Alberto

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