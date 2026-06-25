Holanda vence a Tunísia, lidera o Grupo F e 'foge' do Brasil na 2º fase da Copa do Mundo
Equipe de Ronald Koeman vence e encara o Marrocos na etapa seguinte da competição
A Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (25), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Skhiri (contra), Brobbey e Van Hecke. O atacante Mastouri descontou.
O Grupo F da Copa do Mundo terminou com a Holanda na liderança, após somar duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos. O Japão ficou com a segunda posição, com uma vitória e dois empates, sete gols a favor e três contra. A Suécia encerrou sua participação em terceiro lugar, com uma vitória, um empate e uma derrota, marcando sete gols e sofrendo os mesmos sete. Já a Tunísia terminou na lanterna do grupo, com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.
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Na próxima fase, a Holanda enfrenta Marrocos, segundo colocado do grupo da Seleção Brasileira. O Japão, por sua vez, terá pela frente a equipe de Carlo Ancelotti. Já a Suécia, que avançou como uma das oito melhores terceiras colocadas, encara momentaneamente a França, situação que pode mudar com o andamento da rodada.
Início arrasador da Holanda
A Holanda abriu o placar cedo, logo aos dois minutos de jogo. Após cruzamento de Dumfries, o volante Skhiri marcou contra. Minutos depois, Reijnders cobrou falta na área para o capitão Van Dijk, que ajeitou de cabeça, e o artilheiro da equipe, Brobbey, completou para o gol.
Tunísia busca reação, mas Holanda não permite
A Tunísia voltou para o segundo tempo em busca de reação. Logo aos oito minutos, após cobrança de escanteio, o camisa 9 Hazem Mastouri cabeceou com categoria para o fundo das redes e diminuiu o placar. A equipe europeia, no entanto, retomou o controle da partida pouco depois. Em uma bola levantada na área, o zagueiro Van Hecke subiu mais alto que toda a defesa tunisiana e anotou o terceiro gol da Holanda.
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O gol que abriu o placar para a Holanda foi o mais importante do jogo. Logo aos dois minutos, a Tunísia cometeu o erro e cedeu o primeiro gol aos holandeses, que passaram a ter mais tranquilidade para controlar a partida ao longo da primeira etapa e encaminhar a classificação em primeiro lugar no grupo.
Deu aula 🏅
O meio-campista Tijjani Reijnders deu uma assistência na partida, mas sua atuação foi além dos números. O jogador teve papel importante na construção das jogadas da Holanda, principalmente após a Tunísia diminuir a desvantagem no placar. Na segunda etapa, por pouco não marcou um belo gol por cobertura, ao acertar a trave.
Ficou abaixo 📉
Ellyes Skhiri, principal jogador da seleção tunisiana, não conseguiu se destacar e ainda marcou um gol contra. A competição do volante foi abaixo do esperado, assim como a de toda a seleção da Tunísia, que viveu momentos turbulentos, inclusive com a troca do técnico Sabri Lamouchi após a goleada de 5 a 1 sofrida contra a Suécia na estreia da Copa do Mundo de 2026. O francês Hervé Renard foi contratado em seu lugar, mas sem grande sucesso.
Não vou ver isso sozinho 😱
O volante Skhiri marcou um gol contra bizarro. Após o lateral Dumfries fazer um cruzamento pela direita, o jogador do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, se atrapalhou na jogada e acabou mandando a bola contra o próprio gol.
Confira as informações do jogo entre Tunísia x Holanda
✅ Ficha técnica
Tunísia 1🆚3 Holanda
Copa do Mundo
📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City, Estados Unidos
🥅 Gols: Mastouri (08'/2°T) Tunísia; Skhiri contra (02'/1°T), Brobbey (06'/1°T) e Van Hecke (16'/2°T) Holanda;
🟨 Cartões amarelos: X
🟥 Cartões vermelhos: X
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Katia Garcia (MEX)
🚩 Assistentes: Sandra Ramirez (MEX) e José Enrique Naranjo Pérez (ESP)
🖥️ VAR: Erick Miranda (MEX)
Tunísia: Dahmen; Valery, Abdi, Talbi e Ben Hamida (Ben Ouanes); Khedira (Hadj Mahmoud), Skhiri, Hannibal, Gharbi (Chaouat) e Ben Slimane (Achouri); Mastouri. (Técnico: Hervé Renard)
Holanda: Bart Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Aké; Gravenberch, Reijnders (Kluivert) e De Jong (Koopmeiners); Gakpo (Lang), Malen (Summerville) e Brobbey (Memphis Depay). (Técnico: Ronald Koeman)
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