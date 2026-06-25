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Holanda vence a Tunísia, lidera o Grupo F e 'foge' do Brasil na 2º fase da Copa do Mundo

Equipe de Ronald Koeman vence e encara o Marrocos na etapa seguinte da competição

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
25/06/2026 21:54
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores da Holanda comemoram o terceiro gol da vitória sobre a Tunísia
Holanda venceu a Tunísia e garantiu a liderança do Grupo F (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

A Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (25), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Skhiri (contra), Brobbey e Van Hecke. O atacante Mastouri descontou.

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    • O Grupo F da Copa do Mundo terminou com a Holanda na liderança, após somar duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos. O Japão ficou com a segunda posição, com uma vitória e dois empates, sete gols a favor e três contra. A Suécia encerrou sua participação em terceiro lugar, com uma vitória, um empate e uma derrota, marcando sete gols e sofrendo os mesmos sete. Já a Tunísia terminou na lanterna do grupo, com um empate e duas derrotas, dois gols marcados e 12 sofridos.

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    Na próxima fase, a Holanda enfrenta Marrocos, segundo colocado do grupo da Seleção Brasileira. O Japão, por sua vez, terá pela frente a equipe de Carlo Ancelotti. Já a Suécia, que avançou como uma das oito melhores terceiras colocadas, encara momentaneamente a França, situação que pode mudar com o andamento da rodada.

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    Início arrasador da Holanda

    A Holanda abriu o placar cedo, logo aos dois minutos de jogo. Após cruzamento de Dumfries, o volante Skhiri marcou contra. Minutos depois, Reijnders cobrou falta na área para o capitão Van Dijk, que ajeitou de cabeça, e o artilheiro da equipe, Brobbey, completou para o gol.

    Tunísia busca reação, mas Holanda não permite

    A Tunísia voltou para o segundo tempo em busca de reação. Logo aos oito minutos, após cobrança de escanteio, o camisa 9 Hazem Mastouri cabeceou com categoria para o fundo das redes e diminuiu o placar. A equipe europeia, no entanto, retomou o controle da partida pouco depois. Em uma bola levantada na área, o zagueiro Van Hecke subiu mais alto que toda a defesa tunisiana e anotou o terceiro gol da Holanda.

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    O gol que abriu o placar para a Holanda foi o mais importante do jogo. Logo aos dois minutos, a Tunísia cometeu o erro e cedeu o primeiro gol aos holandeses, que passaram a ter mais tranquilidade para controlar a partida ao longo da primeira etapa e encaminhar a classificação em primeiro lugar no grupo.

    Deu aula 🏅

    O meio-campista Tijjani Reijnders deu uma assistência na partida, mas sua atuação foi além dos números. O jogador teve papel importante na construção das jogadas da Holanda, principalmente após a Tunísia diminuir a desvantagem no placar. Na segunda etapa, por pouco não marcou um belo gol por cobertura, ao acertar a trave.

    Ficou abaixo 📉

    Ellyes Skhiri, principal jogador da seleção tunisiana, não conseguiu se destacar e ainda marcou um gol contra. A competição do volante foi abaixo do esperado, assim como a de toda a seleção da Tunísia, que viveu momentos turbulentos, inclusive com a troca do técnico Sabri Lamouchi após a goleada de 5 a 1 sofrida contra a Suécia na estreia da Copa do Mundo de 2026. O francês Hervé Renard foi contratado em seu lugar, mas sem grande sucesso.

    Não vou ver isso sozinho 😱

    O volante Skhiri marcou um gol contra bizarro. Após o lateral Dumfries fazer um cruzamento pela direita, o jogador do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, se atrapalhou na jogada e acabou mandando a bola contra o próprio gol.

    Jogador da Tunísia tenta driblar defensor holandês pela Copa do Mundo
    Holanda enfrentou a Tunísia na rodada final da Copa do Mundo (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP)

    Confira as informações do jogo entre Tunísia x Holanda

    ✅ Ficha técnica
    Tunísia 1🆚3 Holanda
    Copa do Mundo

    📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
    📍 Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City, Estados Unidos
    🥅 Gols: Mastouri (08'/2°T) Tunísia; Skhiri contra (02'/1°T), Brobbey (06'/1°T) e Van Hecke (16'/2°T) Holanda;
    🟨 Cartões amarelos: X
    🟥 Cartões vermelhos: X

    ARBITRAGEM
    🟨 Árbitro: Katia Garcia (MEX)
    🚩 Assistentes: Sandra Ramirez (MEX) e José Enrique Naranjo Pérez (ESP)
    🖥️ VAR: Erick Miranda (MEX)

    Tunísia: Dahmen; Valery, Abdi, Talbi e Ben Hamida (Ben Ouanes); Khedira (Hadj Mahmoud), Skhiri, Hannibal, Gharbi (Chaouat) e Ben Slimane (Achouri); Mastouri. (Técnico: Hervé Renard)

    Holanda: Bart Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Aké; Gravenberch, Reijnders (Kluivert) e De Jong (Koopmeiners); Gakpo (Lang), Malen (Summerville) e Brobbey (Memphis Depay). (Técnico: Ronald Koeman)

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