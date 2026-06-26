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Com Lingard, elenco do Corinthians realiza exames preventivos no CT

Elenco foi dividido em grupos nesta sexta-feira (26) para atividades

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/06/2026 17:04
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Lingard durante exames no Corinthians
Corinthians realiza exames no CT com retorno de Lingard (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

O Corinthians realizou, nesta sexta-feira (26), uma série de exames preventivos no CT Dr. Joaquim Grava visando a preparação para o segundo semestre da temporada. O clube segue vivo no Campeonato Brasileiro e também nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

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    A programação teve início com avaliações cardiológicas, além de testes de oftalmologia e otorrinolaringologia. Os procedimentos foram feitos em parceria com o Hospital Sírio-Libanês e com o CEMA Hospital, responsáveis pelo acompanhamento médico dos atletas.

    Após os exames clínicos, o elenco do Corinthians foi ao campo para uma atividade física sob o comando da comissão técnica liderada por Fernando Diniz. O trabalho teve como objetivo a retomada do ritmo e a manutenção do condicionamento do grupo.

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    No período da tarde, os jogadores passaram por avaliações de força e testes de isometria. A rotina foi complementada com atividades na academia do CT, dentro do planejamento de preparação física.

    Entre os nomes do elenco, Jesse Lingard esteve presente no centro de treinamento após ter ficado fora da reapresentação na quinta-feira (25) por conta de um problema em voo. O meia já está reintegrado ao grupo.

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    André Carrillo recebeu folga prolongada após defender a seleção do Peru em amistosos preparatórios. O jogador tem reapresentação marcada para segunda-feira (vinte e nove) e volta a ser integrado ao elenco nos próximos dias.

    Hugo Souza é atendido por médico durante exame
    Elenco do Corinthians realiza exames oftalmológicos no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

    Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

    • Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR
    • 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
    • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
    • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
    • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
    • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
    • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

    Momento do Corinthians na temporada

    No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

    Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

    Corinthians em 2026

    1. 37 jogos
    2. 16V | 11E | 10D
    3. 53% de aproveitamento
    4. 41 gols marcados (1.1 por jogo)
    5. 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

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