Gustavo Henrique fala de salários atrasados no Corinthians: 'Não jogamos por dinheiro' Zagueiro reforçou confiança na diretoria e colcou foco nos objetivos esportivos do time

Durante a zona mista após a vitória do Corinthians sobre o Bragantino, o zagueiro Gustavo Henrique comentou sobre os impactos dos atrasos no pagamento dos salários e dos direitos de imagem dos jogadores.

O defensor afirmou que, apesar dos problemas financeiros enfrentados pelo clube, é necessário manter o foco dentro de campo. Gustavo Henrique também demonstrou confiança na diretoria alvinegra.

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— A gente confia muito na palavra deles. Acreditamos que eles (diretoria do Corinthians) estão tentando fazer de tudo (para acertar o pagamento dos salários). É lógico que nenhum trabalhador quer ficar sem receber, mas a gente não joga pelo dinheiro, joga porque ama estar aqui.

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O Corinthians atrasou o pagamento dos salários em dois meses seguidos, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, que estão vencidos desde o mês passado.

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— O nosso sonho maior é conquistar essa Libertadores, é subir no Brasileiro. Era também ganhar a Copa do Brasil, mas infelizmente acabou que não deu certo. Mas a gente sabe que a diretoria está fazendo de tudo. A gente sabe que o clima dentro do vestiário... tem que blindar ao máximo o nosso elenco para que isso não venha a atrapalhar em campo. E não vai atrapalhar porque, como eu falei, está todo mundo fechado para que a gente possa fazer um grande segundo semestre e buscar o nosso principal objetivo.

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No mês passado, Hugo Souza, uma das lideranças do Corinthians, também foi questionado sobre a questão dos salários atrasados e compartilhou da mesma linha de pensamento do zagueiro. Relembre a fala:

— Tudo o que temos que fazer é entender que somos profissionais, funcionários do clube. Independentemente de qualquer coisa, temos que dar o nosso melhor todos os dias. Vamos deixar isso para quem tem de resolver. É claro que sabemos todas as informações, somos afetados quando o salário é atrasado, mas tenho certeza que a diretoria está trabalhando para resolver — disse Hugo Souza.

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Osmar Stabile, presidente, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Transfer ban no Corinthians

O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

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Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

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Transfer ban no Corinthians