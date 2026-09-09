O técnico Carlo Ancelotti irá convocar a Seleção Brasileira nesta quarta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os amistosos contra Austrália e Índia. A expectativa é que nomes do Corinthians sejam lembrados na lista do novo ciclo.

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A pré-lista do treinador, que conta com nomes iniciais antes da convocação final, tem quatro jogadores do Corinthians: o goleiro Hugo Souza, o lateral-direito Matheuzinho, o volante André e o meio-campista Breno Bidon.

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Dos nomes, André é quem vive a maior incerteza. Isso porque o volante do Corinthians está fora dos jogos por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador não entra em campo desde a partida diante do Internacional, pela Copa do Brasil, no dia 6 de agosto.

Breno Bidon — Meia

O meio-campista foi um dos jogadores mais pedidos pelos torcedores do Corinthians para integrar a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026.

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Breno Bidon vive uma trajetória de ascensão desde o ano passado, quando foi peça importante nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Em 2026, manteve o bom desempenho e também teve participação decisiva na campanha do título da Supercopa Rei.

O setor de meio-campo também deve passar por uma renovação na Seleção Brasileira, e Breno Bidon aparece como um nome que pode ganhar espaço no ciclo rumo à Copa de 2030. O jogador reúne características valorizadas por Carlo Ancelotti, como versatilidade para atuar tanto na saída de bola quanto na criação das jogadas. Além da boa leitura de jogo, o volante se destaca pela precisão nos passes, facilidade para escapar da marcação em espaços reduzidos e segurança na tomada de decisões.

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Considerado uma das principais promessas do Corinthians, o meio-campista conquistou a nacionalidade italiana em março, situação que pode facilitar uma futura negociação com clubes do futebol europeu, já que não ocuparia vaga de estrangeiro em diversos países do continente.

Breno Bidon fez parte das gerações de base da Seleção Brasileira e esteve com a equipe Sub-20 no Sul-Americano da categoria, disputado em 2025. O meio-campista participou de nove partidas, todas como titular, e marcou um gol na competição.

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Os números de Bidon também mostram participação no aspecto defensivo e na construção das jogadas. O jogador registrou média de 0,8 passes decisivos, 81% de acerto nos passes, 1,9 desarmes, 0,9 interceptações e 4,4 bolas recuperadas por partida. Nos duelos, teve 48% de eficiência, além de média de 1,9 faltas e 0,1 cartão amarelo por jogo. A avaliação média do Sofascore foi de 6,73.

Breno Bidon em 2026:

42 jogos (38 titular) 4 gols 1 assistência 0.6 passes decisivos por jogo 87% de acerto no passe 59% de acerto no passe longo 1.2 desarmes por jogo 0.3 interceptações por jogo 2.8 bolas recuperadas por jogo 47% de eficiência nos duelos 1.7 faltas por jogo 0.2 cartões amarelos por jogo Nota Sofascore 6.85

Breno Bidon pelo Corinthians

142 jogos (114 titular) 6 gols 4 assistências 0.6 passes decisivos por jogo 86% de acerto no passe 62% de acerto no passe longo 1.4 desarmes por jogo 0.5 interceptações por jogo 3.3 bolas recuperadas por jogo 49% de eficiência nos duelos 1.4 faltas por jogo 0.2 cartões amarelos por jogo Nota Sofascore 6.86

Breno Bidon vive grande fase pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Matheuzinho – lateral

Na lateral direita, Matheuzinho aparece como opção, principalmente pelos recentes problemas na posição. A equipe brasileira atravessa um momento de instabilidade nas laterais, tanto que, na última Copa do Mundo, precisou fazer improvisações no setor.

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Na disputa por uma vaga, Wesley, da Roma, e Vitinho, do Botafogo, também buscam a convocação.

Matheuzinho em 2026:

42 jogos (38 titular) 1 gol 4 assistências 1.5 passes decisivos por jogo 34% de acerto no cruzamento 1.9 desarmes por jogo 1.3 interceptações por jogo 3.1 bolas recuperadas por jogo 55% de eficiência nos duelos 0.9 faltas por jogo 0.2 cartões amarelos po

Matheuzinho pelo Corinthians:

151 jogos (123 titular) 6 gols 11 assistências 1.1 passes decisivos por jogo 32% de acerto no cruzamento 2.1 desarmes por jogo 1.1 interceptações por jogo 3.3 bolas recuperadas por jogo 55% de eficiência nos duelos 0.9 faltas por jogo 0.2 cartões amarelos por jogo Nota Sofascore 7.03

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Neymar e Matheuzinho disputam a bola no jogo do Corinthians; Lateral é opção para Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/Corinthians)

Hugo Souza – Goleiro

Hugo Souza pode voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira. O goleiro esteve entre os possíveis convocados para a Copa do Mundo, mas viu Carlo Ancelotti optar por Ederson, Alisson e Weverton. Internamente, existe a expectativa de que o jogador faça parte do novo ciclo de olho na Copa do Mundo de 2030.

O goleiro sempre deixou claro que a Copa do Mundo é um sonho, alimentado desde a infância, e que agora busca transformar essa conquista em rotina.

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— Sendo muito sincero, a Copa do Mundo é um sonho. Todo mundo que inicia a trajetória no futebol pensa nisso. Penso nisso todos os dias. Já sonhava com a Seleção lá atrás, desde garoto. Hoje, poder vivenciar isso, viver de verdade esse momento, espero que não seja só um momento, e sim uma rotina. Sonhei coisas que eu vivo hoje. Que seja um sonho, que vire rotina. Fui convocado quatro vezes com o Mr. Ancelotti, felicidade muito grande. Vou trabalhar, me dedicar muito, o Corinthians tem uma parte muito grande nisso. O tamanho aqui é absurdo. Sou muito feliz, grato — comentou o goleiro após o título da Copa do Brasil.

Hugo Souza esteve presente em quatro das seis listas de convocados do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. O goleiro foi titular na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2.

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Na partida, Hugo registrou três defesas e 50% de bolas defendidas. O goleiro ainda teve 75% de acerto nos passes e recebeu nota 6,00 do Sofascore.

Hugo Souza em 2026:

133 jogos (133 titular) 119 gols sofridos 349 defesas 172 defesas em chutes na área 75% de bolas defendidas 57 jogos sem sofrer gols 14 pênaltis defendidos 13 erros defensivos graves 68% de acerto no passe Nota Sofascore 7.00

Hugo Souza pelo Corinthians:

43 jogos (43 titular) 35 gols sofridos 92 defesas 45 defesas em chutes na área 72% de bolas defendidas 19 jogos sem sofrer gols 4 pênaltis defendidos 6 erros defensivos graves 68% de acerto no passe Nota Sofascore 6.79

Hugo Souza com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

André – Volante

O volante André viveu uma montanha-russa de emoções no primeiro semestre pelo Corinthians. Valorizado pelas boas atuações na temporada passada, o jogador chegou a ter uma negociação encaminhada com o Milan, da Itália, mas viu o cenário mudar após permanecer no clube.

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Antes da pausa para a Copa do Mundo, André perdeu espaço na equipe comandada por Fernando Diniz. O volante foi expulso em duas partidas, caiu de rendimento e passou a iniciar alguns jogos no banco de reservas.

Um exemplo foi a derrota para o Platense, pela Libertadores, na Neo Química Arena. Na ocasião, André sequer saiu do banco durante toda a partida, por opção de Fernando Diniz.

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Além do rendimento abaixo do esperado, André passou por momentos de indisciplina no Corinthians. Diante do Palmeiras, o volante foi expulso após fazer um gesto obsceno no clássico disputado na Neo Química Arena. O jogador ainda foi expulso em partida contra o Vasco, no Brasileirão, por uma dura falta.

Formado na base do clube, o jogador recuperou o espaço e contou com a confiança de Fernando Diniz. As boas atuações devolveram o prestígio de André junto à torcida e também reacenderam o interesse do futebol europeu. A Juventus, da Itália, voltou a buscar informações sobre a situação do volante do Corinthians.

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O Nottingham Forest, da Inglaterra, e o Olympiacos, da Grécia, também demonstraram interesse na contratação de André, mas as negociações não foram concluídas.

André em 2026:

34 jogos (29 titular)

5 gols

2 assistências

0.5 passes decisivos por jogo

83% de acerto no passe

60% de acerto no passe longo

1.6 desarmes por jogo

0.5 interceptações por jogo

3.2 bolas recuperadas por jogo

49% de eficiência nos duelos

1.3 faltas por jogo

0.1 cartões amarelos por jogo

Nota Sofascore 6.74

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André viveu grandes momentos desde a temporada passada (Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

André pelo Corinthians:

46 jogos (30 titular) 7 gols 2 assistências 0.4 passes decisivos por jogo 82% de acerto no passe 58% de acerto no passe longo 1.5 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 2.8 bolas recuperadas por jogo 51% de eficiência nos duelos 1.2 faltas por jogo 0.1 cartões amarelos por jogo Nota Sofascore 6.75

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