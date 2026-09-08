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Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Sula-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela Sul-Americana

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
08/09/2026 11:18
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Santos x Atlético-MG
Foto: Arte / Lance!

Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (9), a partir das 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Esta é a primeira vez que paulistas e mineiros se enfrentam neste campeonato. A partida terá transmissão de ESPN (TV fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir!

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O Peixe chegou a esta fase da compeitção continental após eliminar o Macará. A primeira partida terminou com vitória alvinegra por 2 a 1, enquanto a segunda, houve um empate sem gols entre as equipes. Já o Galo passou pelo RB Bragantino. O time mineiro venceu o primeiro jogo por 2 a 1, empatando o duelo de volta por 2 a 2.

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Ficha do jogo

Santos escudo
SAN
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
SUL-AMERICANA
IDA QUARTAS DE FINAL
Data e Hora
quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Vila Belmiro, em Santos (SP)
Árbitro
Alex Herrera (VEN)
Assistentes
Antoni García (VEN) e Paolo García (VEN)
Var
Carlos Orbe (VEN)
Onde assistir

O time de Cuca viveu um longo período de instabilidade nas competições que disputa. Apesar de eliminado da Copa do Brasil para o Palmeiras na semana passada, vem de duas vitórias no Brasileirão e agora chega com mais consistência para o torneio sul-americano. O lateral-direito Rodinei, o volante Arthur e o meio-campista Lima foram inscritos na competição, mas a baixa fica por conta do atacante Neymar, com lesão muscular.

Já no Galo, o goleiro Everson está entregue ao departamento médico e, portanto, devem seguir fora da equipe. Por outro lado, os zagueiros Lyanco e Ruan, além do volante Maycon, se recuperaram e devem ser as novidades entre os relacionados. Cuello, por outro lado, está suspenso e não jogará.

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✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS X ATLÉTICO-MG
COPA SUL-AMERICANA - quartas de final (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📺 Onde assistir:  ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Alex Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Antoni García (VEN) e Paolo García (VEN)
🖥️ VAR: Carlos Orbe (VEN)

Prováveis escalações

SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Caballero.

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ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Kevin Castaño e Fred; Preciado, Cassierra (Reinier) e Bernard.

Santos e Atlético-MG se enfrentam nas quartas da Sul-Americana.
Santos e Atlético-MG se enfrentam nas quartas da Sul-Americana - (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)
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