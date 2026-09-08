Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Declaração de Weverton, do Grêmio, gera revolta: 'Não esperava'

Jogador reprova nova regra

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 13:03
Favorite o Lance! no Google
Weverton, goleiro do Grêmio, com a mão esquerda na cintura
Weverton foi titular no jogo entre Vitória e Grêmio (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Após o duelo entre Vitória e Grêmio na última segunda-feira (7), Weverton, goleiro do Imortal, opinou sobre a nova regra adotada no Campeonato Brasileiro e viralizou nas redes sociais. A orientação, que visa diminuir o tempo de reposição da bola em jogo, foi implementada no Brasileirão após a Copa do Mundo.

➡️Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

O arqueiro colocou-se no topo da lista entre os atletas que optam pelo recurso de gastar tempo propositalmente, porém afirmou que o jogo está acelerado demais. De acordo com o profissional, a exigência física dos jogadores será explorada de maneira inadequada, principalmente entre aqueles que atuam duas vezes na semana por disputarem mais de uma competição.

continua após a publicidade

— Essa nova regra não é só para coibir cera. É para acabar com a energia de qualquer jogador que joga quarta e domingo. Daqui a pouco, eu tenho quase certeza de que vai ocasionar muitas lesões, porque vai ser impossível competir para quem estiver em três competições. É, eu entendo por que a função dele é coibir cera e realmente os goleiros fazem muita cera, e eu me coloco em primeiro lugar também nesse grupo que, quando está ganhando, quer tentar ganhar uns minutos, e isso realmente tinha que melhorar, mas eu acho que está muito acelerado tudo — afirmou Weverton ao Sportv.

Veja alguns comentários:

Alisson, Ederson e Weverton entrando em campo para aquecer antes de Brasil 1 x 2 Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
Weverton foi um dos goleiros da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

Como foi o jogo entre Vitória e Grêmio?

Em um início de primeiro tempo animado, o Grêmio chegou a abrir o placar sobre o Vitória com gol de Carlos Vinícius aos seis minutos, mas o centroavante foi flagrado em posição irregular e o tento anulado. Os mandantes responderam com duas finalizações de Zé Vitor, mas o Tricolor voltou a assustar com Caito sendo acionado pelo lado direito e batendo rasteiro para grande defesa de Lucas Arcanjo. Aos 18 minutos, o Rubro-Negro chegou ao ataque com Renê, sendo lançado pelo lado esquerdo e finalizando para grande defesa de Weverton. No entanto, o duelo perdeu intensidade na reta final da etapa inicial.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No segundo tempo, Vitória e Grêmio voltaram dos vestiários com os ânimos à flor da pele e com muita confusão entre os atletas. Mas, aos 17 minutos, o Rubro-Negro achou um gol com Renê, aproveitando uma cobrança de escanteio de Matheusinho e surgindo livre de marcação para cabecear e estufar as redes. Após o gol, o Leão reduziu o ritmo, mas o Tricolor não conseguiu ter criatividade para pressionar o rival de forma organizada e não conseguiu buscar a igualdade no marcador. Nos acréscimos, a equipe de Jair Ventura chegou a ter a chance de ampliar o placar com Renato Kayzer sendo acionado na área, mas chutando fraco para defesa tranquila de Weverton antes do apito final.

➡️ Copa do Brasil: veja os classificados e os confrontos das semifinais

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Thiago Almada coma camisa do River Plate

Fora de Campo

River provoca Flamengo com vídeo de Almada e enlouquece torcedores: 'O único'

Há 18 horas
Bolasie, da Chapecoense, sorrindo e apontando

Fora de Campo

Bolasie celebra vitória da Chapecoense sobre o Corinthians: 'Churrasquinho'

Há 19 horas
Mbappé aponta em quem votaria para Bola de Ouro (Foto: Thomas COEX / AFP)

Futebol Internacional

Mbappé revela escolha para Bola de Ouro e comenta sobre Vini Jr

Há 1 dia
Protesto de torcedores do Inter em torno do Beira-Rio (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Futebol Nacional

Protesto e invasão: veja o que aconteceu após Inter x Santos

Há 1 dia
Comandante também abordou a questão da sua punição recente (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Felipe Melo manda recado a Abel após Botafogo x Palmeiras

Há 1 dia
Confrontos desta rodada do Brasileirão foram marcados por erro de arbitragem (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

Futebol Nacional

PC Oliveira aponta erros de arbitragem em jogos do Brasileirão

Há 1 dia
Mais LANCE!
Elton John Watford Rock In Rio

Elton John, atração principal do Rock in Rio, tem história de amor com o Watford

Episódio de discussão entre atletas do mesmo time chamou atenção (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Dublador revela conflito entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Botafogo x Palmeiras

Alexander Barboza, do Palmeiras, gritando

Barboza vira assunto em Botafogo x Palmeiras: 'Estava na cara'

Abel Ferreira, do Palmeiras, caminhando

Torcedores do Palmeiras se revoltam com liderança do Flamengo: 'Tenebrosa'

Botafogo e Palmeiras no Estádio Nilton Santos

Torcedores reagem a gol perdido em Botafogo x Palmeiras: 'Loucura'

Barboza dá carrinho em Huguinho durante Botafogo x Palmeiras

Possível expulsão em Botafogo x Palmeiras gera revolta: 'Inacreditável'

Marcelo Rangel, do Remo, fazendo defesa

Defesa em Remo x Flamengo assusta internautas: 'Vai me assombrar'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta falha de arbitragem em Remo x Flamengo pelo Brasileirão

Gabigol dentro do gol em Internacional x Santos

Gabigol vira assunto em Internacional x Santos: 'Nunca pode'

Árbitro marca pênalti no final, mas VAR anula (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Reinaldo dispara sobre arbitragem: 'São uma perna danada'

Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)

Mauro Cezar cobra Bap por situação do gramado do Maracanã

Zico recebe placa do Guinness Book

Flamengo entra para Guinness Book com o projeto 'Manto da Nação'