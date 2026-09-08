Declaração de Weverton, do Grêmio, gera revolta: 'Não esperava'

Após o duelo entre Vitória e Grêmio na última segunda-feira (7), Weverton, goleiro do Imortal, opinou sobre a nova regra adotada no Campeonato Brasileiro e viralizou nas redes sociais. A orientação, que visa diminuir o tempo de reposição da bola em jogo, foi implementada no Brasileirão após a Copa do Mundo.

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O arqueiro colocou-se no topo da lista entre os atletas que optam pelo recurso de gastar tempo propositalmente, porém afirmou que o jogo está acelerado demais. De acordo com o profissional, a exigência física dos jogadores será explorada de maneira inadequada, principalmente entre aqueles que atuam duas vezes na semana por disputarem mais de uma competição.

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— Essa nova regra não é só para coibir cera. É para acabar com a energia de qualquer jogador que joga quarta e domingo. Daqui a pouco, eu tenho quase certeza de que vai ocasionar muitas lesões, porque vai ser impossível competir para quem estiver em três competições. É, eu entendo por que a função dele é coibir cera e realmente os goleiros fazem muita cera, e eu me coloco em primeiro lugar também nesse grupo que, quando está ganhando, quer tentar ganhar uns minutos, e isso realmente tinha que melhorar, mas eu acho que está muito acelerado tudo — afirmou Weverton ao Sportv.

Veja alguns comentários:

Esse dai sempre foi mestre da cera, não esperava declaração diferente kkkkkk — Lucas (Jamil) (@Lucas84217011) September 8, 2026

É inacreditável um jogador profissional dar uma declaração dessa. — marco ferlin (@mmferlin) September 8, 2026

Vai pro banco então. O reserva deve estar louquinho pra jogar. Tem cinco substituições. Cansou, vai pro banco. — Daniel Batista (@dbr_01) September 8, 2026

Kkkkkkkkk weverton reclamando da regra anticera??? Chega a ser cômico kkkkkkk — Thomaz Cortez (@CortezThomaz) September 8, 2026

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

o cara realmente quer que os jogos fiquem mais feios e lentos — RX tips (@rxtipss) September 8, 2026

Weverton foi um dos goleiros da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

Como foi o jogo entre Vitória e Grêmio?

Em um início de primeiro tempo animado, o Grêmio chegou a abrir o placar sobre o Vitória com gol de Carlos Vinícius aos seis minutos, mas o centroavante foi flagrado em posição irregular e o tento anulado. Os mandantes responderam com duas finalizações de Zé Vitor, mas o Tricolor voltou a assustar com Caito sendo acionado pelo lado direito e batendo rasteiro para grande defesa de Lucas Arcanjo. Aos 18 minutos, o Rubro-Negro chegou ao ataque com Renê, sendo lançado pelo lado esquerdo e finalizando para grande defesa de Weverton. No entanto, o duelo perdeu intensidade na reta final da etapa inicial.

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No segundo tempo, Vitória e Grêmio voltaram dos vestiários com os ânimos à flor da pele e com muita confusão entre os atletas. Mas, aos 17 minutos, o Rubro-Negro achou um gol com Renê, aproveitando uma cobrança de escanteio de Matheusinho e surgindo livre de marcação para cabecear e estufar as redes. Após o gol, o Leão reduziu o ritmo, mas o Tricolor não conseguiu ter criatividade para pressionar o rival de forma organizada e não conseguiu buscar a igualdade no marcador. Nos acréscimos, a equipe de Jair Ventura chegou a ter a chance de ampliar o placar com Renato Kayzer sendo acionado na área, mas chutando fraco para defesa tranquila de Weverton antes do apito final.

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