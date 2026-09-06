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Corinthians chega desfalcado contra a Chapecoense; veja escalação

Corinthians vai a campo contra a Chapecoense neste domingo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/09/2026 18:31
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Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians, em ação (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O Corinthians está escalado para enfrentar a Chapecoense. O jogo acontece neste domingo, dia 6 de setembro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hugo Souza, Raniele, Gabriel Paulista, André e Yuri Alberto são desfalques. Com isso, Fernando Diniz escalou um time alternativo.

Com Kauê no gol, Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu completam a defesa. No meio-campo, as escolhas foram Allan, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro. No ataque, Kaio César e Memphis Depay.

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A prioridade é voltar a pontuar, se aproximar da parte de cima da tabela e seguir afastado da zona de rebaixamento. Mesmo com a lista de desfalques, Diniz quer dar força máxima para a partida.

A Chapecoense, por sua vez, é a última colocada na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe soma apenas 14 pontos. Enquanto isso, o Corinthians está na 10ª posição, com 33 pontos.

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Garro, Yuri Alberto e Memphis: Corinthians busca reação com trio que dá resultado

Fernando Diniz em partida pelo Corinthians
Fernando Diniz no comando do Corinthians (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Veja a escalação do Corinthians

A escalação do Corinthians está formada por Kauê; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay

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