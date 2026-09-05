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Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

Flamengo é levemente favorito em relação ao Palmeiras, segundo a UFMG

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 04:00
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Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro
Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro (Foto: Jotta Silva / Photo Premium / Folhapress)

Se o Brasileirão fosse uma trilogia, a última parte começaria neste sábado (5), com o início da 26ª rodada. A competição se encaminha para o final, mas sem nenhuma definição. Da disputa pelo título à fuga da zona de rebaixamento, o Campeonato Brasileiro mantém o equilíbrio usual.

Matematicamente, quatro times conservam pelo menos 1% de chances de levantar o troféu, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Flamengo, porém, é levemente favorito em relação ao Palmeiras, apesar de estar um ponto atrás na classificação. No Z-4, só quem tem a queda encaminhada é a Chapecoense, que se agarra às últimas esperanças do "livramento".

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Chances atualizadas do Brasileirão 2026:

Time (Pontos)TítuloLibertadoresRebaixamento

Palmeiras (52)

41%

99,4%

0%

Flamengo (51)

49%

99,3%

0%

Athletico-PR (45)

7,3%

87%

0%

Fluminense (42)

1,2%

60,2%

0%

Bahia (40)

0,4%

39%

0%

Cruzeiro (39)

0,6%

41,4%

0%

Coritiba (37)

0,1%

21,3%

0,1%

Atlético-MG (36)

0,1%

24,6%

0,1%

Bragantino (35)

0,1%

16,3%

0,5%

Corinthians (32)

0%

3%

4,5%

Botafogo (30)

0%

3,1%

6,9%

São Paulo (30)

0%

2,5%

7,6%

Santos (29)

0%

1,1%

15,5%

Vitória (29)

0%

0,8%

16,2%

Grêmio (28)

0%

0,6%

21,7%

Vasco (25)

0%

0%

47,3%

Mirassol (25)

0%

0%

49%

Internacional (25)

0%

0%

58,1%

Remo (23)

0%

0%

73,5%

Chapecoense (14)

0%

0%

99%

Como estava a competição à mesma altura em 2025?

Um terço do Brasileirão pode mudar muita coisa, como alguns times perceberam no ano passado. Ao fim da 25ª rodada, por exemplo, o rebaixado Ceará ocupava a 11ª colocação e parecia bem tranquilo na tabela. Já o Vitória, em péssima situação dentro do Z-4, arrancou na reta final para se livrar da degola. Outro caso positivo foi o do Fluminense, que pulou três posições e garantiu vaga direta na fase de grupos da atual Libertadores.

Antes e depois dos times no Brasileirão 2025:

TimePosição na 25ª RPosição final

Flamengo

1º 🟨

Palmeiras

2º ⬆️

Cruzeiro

3º 🔻

Mirassol

4º 🟨

Fluminense

5º ⬆️

Botafogo

6º 🔻

Bahia

7º 🔻

São Paulo

8º 🔻

Grêmio

10º

9º ⬆️

Bragantino

10º 🔻

Atlético-MG

14º

11º ⬆️

Santos

16º

12º ⬆️

Corinthians

13º

13º 🟨

Vasco

12º

14º 🔻

Vitória

18º

15º ⬆️

Internacional

15º

16º 🔻

Ceará

11º

17º 🔻

Fortaleza

19º

18º ⬆️

Juventude

17º

19º 🔻

Sport

20º

20º 🟨

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Disputa individual também acirrada

Além da consagração coletiva, os atletas brigam por marcas individuais no desfecho do campeonato. Os centroavantes Kevin Viveros (Athletico-PR) e Pedro (Flamengo), por exemplo, duelam pelo topo da artilharia, que seria a primeira de ambos na competição na carreira. Os 17 gols do colombiano, inclusive, já superam os primeiros lugares das edições de 2024 e 2016.

Maiores artilheiros do Brasileirão 2026:

  1. Viveros (Athletico-PR): 17 gols
  2. Pedro (Flamengo): 15 gols
  3. Carlos Vinicius (Grêmio): 10 gols
  4. John Kennedy (Fluminense): 9 gols
  5. Breno Lopes (Coritiba), Gabriel (Santos), Flaco López (Palmeiras) e Samuel Lino (Flamengo): 8 gols

Maiores garçons do Brasileirão 2026:

  • Andreas Pereira (Palmeiras): 10 assistências
  • Josué (Coritiba): 9 assistências
  • Samuel Lino (Flamengo): 7 assistências
  • Rodrigo Garro (Corinthians) e Carrascal (Flamengo): 6 assistências
  • Giovanni Augusto (Chapecoense), Pedro (Flamengo) e Benavídez (Athletico-PR): 5 assistências

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