Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas
Flamengo é levemente favorito em relação ao Palmeiras, segundo a UFMG
Se o Brasileirão fosse uma trilogia, a última parte começaria neste sábado (5), com o início da 26ª rodada. A competição se encaminha para o final, mas sem nenhuma definição. Da disputa pelo título à fuga da zona de rebaixamento, o Campeonato Brasileiro mantém o equilíbrio usual.
Matematicamente, quatro times conservam pelo menos 1% de chances de levantar o troféu, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Flamengo, porém, é levemente favorito em relação ao Palmeiras, apesar de estar um ponto atrás na classificação. No Z-4, só quem tem a queda encaminhada é a Chapecoense, que se agarra às últimas esperanças do "livramento".
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Chances atualizadas do Brasileirão 2026:
|Time (Pontos)
|Título
|Libertadores
|Rebaixamento
Palmeiras (52)
41%
99,4%
0%
Flamengo (51)
49%
99,3%
0%
Athletico-PR (45)
7,3%
87%
0%
Fluminense (42)
1,2%
60,2%
0%
Bahia (40)
0,4%
39%
0%
Cruzeiro (39)
0,6%
41,4%
0%
Coritiba (37)
0,1%
21,3%
0,1%
Atlético-MG (36)
0,1%
24,6%
0,1%
Bragantino (35)
0,1%
16,3%
0,5%
Corinthians (32)
0%
3%
4,5%
Botafogo (30)
0%
3,1%
6,9%
São Paulo (30)
0%
2,5%
7,6%
Santos (29)
0%
1,1%
15,5%
Vitória (29)
0%
0,8%
16,2%
Grêmio (28)
0%
0,6%
21,7%
Vasco (25)
0%
0%
47,3%
Mirassol (25)
0%
0%
49%
Internacional (25)
0%
0%
58,1%
Remo (23)
0%
0%
73,5%
Chapecoense (14)
0%
0%
99%
Como estava a competição à mesma altura em 2025?
Um terço do Brasileirão pode mudar muita coisa, como alguns times perceberam no ano passado. Ao fim da 25ª rodada, por exemplo, o rebaixado Ceará ocupava a 11ª colocação e parecia bem tranquilo na tabela. Já o Vitória, em péssima situação dentro do Z-4, arrancou na reta final para se livrar da degola. Outro caso positivo foi o do Fluminense, que pulou três posições e garantiu vaga direta na fase de grupos da atual Libertadores.
Antes e depois dos times no Brasileirão 2025:
|Time
|Posição na 25ª R
|Posição final
Flamengo
1º
1º 🟨
Palmeiras
3º
2º ⬆️
Cruzeiro
2º
3º 🔻
Mirassol
4º
4º 🟨
Fluminense
8º
5º ⬆️
Botafogo
5º
6º 🔻
Bahia
6º
7º 🔻
São Paulo
7º
8º 🔻
Grêmio
10º
9º ⬆️
Bragantino
9º
10º 🔻
Atlético-MG
14º
11º ⬆️
Santos
16º
12º ⬆️
Corinthians
13º
13º 🟨
Vasco
12º
14º 🔻
Vitória
18º
15º ⬆️
Internacional
15º
16º 🔻
Ceará
11º
17º 🔻
Fortaleza
19º
18º ⬆️
Juventude
17º
19º 🔻
Sport
20º
20º 🟨
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Disputa individual também acirrada
Além da consagração coletiva, os atletas brigam por marcas individuais no desfecho do campeonato. Os centroavantes Kevin Viveros (Athletico-PR) e Pedro (Flamengo), por exemplo, duelam pelo topo da artilharia, que seria a primeira de ambos na competição na carreira. Os 17 gols do colombiano, inclusive, já superam os primeiros lugares das edições de 2024 e 2016.
Maiores artilheiros do Brasileirão 2026:
- Viveros (Athletico-PR): 17 gols
- Pedro (Flamengo): 15 gols
- Carlos Vinicius (Grêmio): 10 gols
- John Kennedy (Fluminense): 9 gols
- Breno Lopes (Coritiba), Gabriel (Santos), Flaco López (Palmeiras) e Samuel Lino (Flamengo): 8 gols
Maiores garçons do Brasileirão 2026:
- Andreas Pereira (Palmeiras): 10 assistências
- Josué (Coritiba): 9 assistências
- Samuel Lino (Flamengo): 7 assistências
- Rodrigo Garro (Corinthians) e Carrascal (Flamengo): 6 assistências
- Giovanni Augusto (Chapecoense), Pedro (Flamengo) e Benavídez (Athletico-PR): 5 assistências
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