Se o Brasileirão fosse uma trilogia, a última parte começaria neste sábado (5), com o início da 26ª rodada. A competição se encaminha para o final, mas sem nenhuma definição. Da disputa pelo título à fuga da zona de rebaixamento, o Campeonato Brasileiro mantém o equilíbrio usual.

Matematicamente, quatro times conservam pelo menos 1% de chances de levantar o troféu, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Flamengo, porém, é levemente favorito em relação ao Palmeiras, apesar de estar um ponto atrás na classificação. No Z-4, só quem tem a queda encaminhada é a Chapecoense, que se agarra às últimas esperanças do "livramento".

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Chances atualizadas do Brasileirão 2026:

Time (Pontos) Título Libertadores Rebaixamento Palmeiras (52) 41% 99,4% 0% Flamengo (51) 49% 99,3% 0% Athletico-PR (45) 7,3% 87% 0% Fluminense (42) 1,2% 60,2% 0% Bahia (40) 0,4% 39% 0% Cruzeiro (39) 0,6% 41,4% 0% Coritiba (37) 0,1% 21,3% 0,1% Atlético-MG (36) 0,1% 24,6% 0,1% Bragantino (35) 0,1% 16,3% 0,5% Corinthians (32) 0% 3% 4,5% Botafogo (30) 0% 3,1% 6,9% São Paulo (30) 0% 2,5% 7,6% Santos (29) 0% 1,1% 15,5% Vitória (29) 0% 0,8% 16,2% Grêmio (28) 0% 0,6% 21,7% Vasco (25) 0% 0% 47,3% Mirassol (25) 0% 0% 49% Internacional (25) 0% 0% 58,1% Remo (23) 0% 0% 73,5% Chapecoense (14) 0% 0% 99%

Como estava a competição à mesma altura em 2025?

Um terço do Brasileirão pode mudar muita coisa, como alguns times perceberam no ano passado. Ao fim da 25ª rodada, por exemplo, o rebaixado Ceará ocupava a 11ª colocação e parecia bem tranquilo na tabela. Já o Vitória, em péssima situação dentro do Z-4, arrancou na reta final para se livrar da degola. Outro caso positivo foi o do Fluminense, que pulou três posições e garantiu vaga direta na fase de grupos da atual Libertadores.

Antes e depois dos times no Brasileirão 2025:

Time Posição na 25ª R Posição final Flamengo 1º 1º 🟨 Palmeiras 3º 2º ⬆️ Cruzeiro 2º 3º 🔻 Mirassol 4º 4º 🟨 Fluminense 8º 5º ⬆️ Botafogo 5º 6º 🔻 Bahia 6º 7º 🔻 São Paulo 7º 8º 🔻 Grêmio 10º 9º ⬆️ Bragantino 9º 10º 🔻 Atlético-MG 14º 11º ⬆️ Santos 16º 12º ⬆️ Corinthians 13º 13º 🟨 Vasco 12º 14º 🔻 Vitória 18º 15º ⬆️ Internacional 15º 16º 🔻 Ceará 11º 17º 🔻 Fortaleza 19º 18º ⬆️ Juventude 17º 19º 🔻 Sport 20º 20º 🟨

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Disputa individual também acirrada

Além da consagração coletiva, os atletas brigam por marcas individuais no desfecho do campeonato. Os centroavantes Kevin Viveros (Athletico-PR) e Pedro (Flamengo), por exemplo, duelam pelo topo da artilharia, que seria a primeira de ambos na competição na carreira. Os 17 gols do colombiano, inclusive, já superam os primeiros lugares das edições de 2024 e 2016.

Maiores artilheiros do Brasileirão 2026:

Viveros (Athletico-PR): 17 gols Pedro (Flamengo): 15 gols Carlos Vinicius (Grêmio): 10 gols John Kennedy (Fluminense): 9 gols Breno Lopes (Coritiba), Gabriel (Santos), Flaco López (Palmeiras) e Samuel Lino (Flamengo): 8 gols

Maiores garçons do Brasileirão 2026: