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Bolasie celebra vitória da Chapecoense sobre o Corinthians: 'Churrasquinho'

Jogo terminou 2 a 1

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
07/09/2026 17:10
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Bolasie, da Chapecoense, sorrindo e apontando
Bolasie deu assistência contra o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Após a vitória da Chapecoense sobre o Corinthians na Neo Química Arena no último domingo (6), o atacante Yannick Bolasie comemorou o resultado em suas redes sociais. Em vídeo publicado em seu perfil, o congolês aparece bebendo suco de laranja, parabeniza o Brasil pelo Dia da Independência e afirma que fará um churrasco para celebrar o feito no Brasileirão.

➡️Veja os gols de Marcinho que deram a vitória à Chapecoense sobre o Corinthians

— Ei, Brasil, independência hoje, obrigado por tudo, Brasil. Se você não sabe, ontem (6) nós ganhamos mais três pontos. Obrigado, Marcinho (autor dos gols sobre o Corinthians). Hoje vamos fazer churrasquinho, aproveitar. Let's bora — disse Bolasie.

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Veja a publicação do jogador:

Jogadores da Chapecoense comemorando gol abraçados
Chapecoense venceu o Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Corinthians e Chapecoense no Brasileirão?

Primeiro tempo com gol relâmpago

O Corinthians começou a partida em cima e abriu o placar logo no início. Após cobrança de Garro e uma sequência de disputas dentro da área, a defesa da Chapecoense não conseguiu afastar, e Matheus Bidu apareceu livre para finalizar e deixar 1 a 0 no placar. O Timão seguiu com mais posse de bola e tentou pressionar em busca do segundo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. Memphis Depay teve as melhores oportunidades, enquanto a Chapecoense tentava responder nos contra-ataques. O Timão viu a Chape empatar aos 40 minutos, com Marcinho. Bidon tentou reagir, marcou, mas teve o gol anulado.

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Segundo tempo com virada da Chapecoense

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O Corinthians seguiu pressionando no segundo tempo e teve boas oportunidades para ampliar. Breno Bidon finalizou colocado da entrada da área, mas Anderson fez a defesa. A Chapecoense respondeu em um contra-ataque e Garcez teve uma chance clara dentro da área, porém Matheus Bidu apareceu bem para bloquear a finalização. A Chapecoense começou a pressionar e assustar mais a partir da metade do segundo tempo. Kauê chegou a salvar uma boa chance do time do sul. Aos 31 minutos, Marcinho marcou o segundo da Chapecoense e colocou a equipe à frente no placar.

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