Bolasie celebra vitória da Chapecoense sobre o Corinthians: 'Churrasquinho'
Jogo terminou 2 a 1
Após a vitória da Chapecoense sobre o Corinthians na Neo Química Arena no último domingo (6), o atacante Yannick Bolasie comemorou o resultado em suas redes sociais. Em vídeo publicado em seu perfil, o congolês aparece bebendo suco de laranja, parabeniza o Brasil pelo Dia da Independência e afirma que fará um churrasco para celebrar o feito no Brasileirão.
➡️Veja os gols de Marcinho que deram a vitória à Chapecoense sobre o Corinthians
— Ei, Brasil, independência hoje, obrigado por tudo, Brasil. Se você não sabe, ontem (6) nós ganhamos mais três pontos. Obrigado, Marcinho (autor dos gols sobre o Corinthians). Hoje vamos fazer churrasquinho, aproveitar. Let's bora — disse Bolasie.
Veja a publicação do jogador:
Feliz Dia da Independência a todos no Brasil! 🇧🇷 pic.twitter.com/QT6TqBJZS5— Yannick Bolasie (@YannickBolasie) September 7, 2026
Como foi o jogo entre Corinthians e Chapecoense no Brasileirão?
Primeiro tempo com gol relâmpago
O Corinthians começou a partida em cima e abriu o placar logo no início. Após cobrança de Garro e uma sequência de disputas dentro da área, a defesa da Chapecoense não conseguiu afastar, e Matheus Bidu apareceu livre para finalizar e deixar 1 a 0 no placar. O Timão seguiu com mais posse de bola e tentou pressionar em busca do segundo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. Memphis Depay teve as melhores oportunidades, enquanto a Chapecoense tentava responder nos contra-ataques. O Timão viu a Chape empatar aos 40 minutos, com Marcinho. Bidon tentou reagir, marcou, mas teve o gol anulado.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Segundo tempo com virada da Chapecoense
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Corinthians seguiu pressionando no segundo tempo e teve boas oportunidades para ampliar. Breno Bidon finalizou colocado da entrada da área, mas Anderson fez a defesa. A Chapecoense respondeu em um contra-ataque e Garcez teve uma chance clara dentro da área, porém Matheus Bidu apareceu bem para bloquear a finalização. A Chapecoense começou a pressionar e assustar mais a partir da metade do segundo tempo. Kauê chegou a salvar uma boa chance do time do sul. Aos 31 minutos, Marcinho marcou o segundo da Chapecoense e colocou a equipe à frente no placar.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Internacional
Mbappé revela escolha para Bola de Ouro e comenta sobre Vini JrHá 4 horas
Futebol Nacional
Protesto e invasão: veja o que aconteceu após Inter x SantosHá 5 horas
Fora de Campo
Felipe Melo manda recado a Abel após Botafogo x PalmeirasHá 6 horas
Futebol Nacional
PC Oliveira aponta erros de arbitragem em jogos do BrasileirãoHá 7 horas
Fora de Campo
Elton John, atração principal do Rock in Rio, tem história de amor com o WatfordHá 7 horas
Fora de Campo
Dublador revela conflito entre Kaio Jorge e Matheus PereiraHá 8 horas
Mais LANCE!