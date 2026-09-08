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Estudiantes x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Estudiantes e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília); saiba mais

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
08/09/2026 16:58
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Estudiantes e Corinthians pela Copa Libertadores da América de 2026
Estudiantes e Corinthians pelo Copa Libertadores da América 2026 (Arte / Lance!)

Estudiantes e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), GE TV (YouTube) e Paramount+ (streaming). Clique aqui para assistir na Paramount+.

Como chegam Estudiantes e Corinthians

O Estudiantes chega à partida respaldado pelo bom desempenho em jogos eliminatórios como mandante, pela consistência defensiva apresentada na campanha da Libertadores e por um elenco praticamente completo. A base utilizada nas fases anteriores deve ser preservada para manter equilíbrio entre proteção defensiva e transição ofensiva.

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Por outro lado, o Corinthians chega ao confronto em busca de retomar as vitórias, mas com sete desfalques para Fernando Diniz. A principal ausência é de Yuri Alberto, que segue fora por conta de uma lesão na posterior da coxa esquerda.

Raniele cumpre suspensão automática pelo cartão vermelho recebido contra o Rosario Central, no jogo de volta das oitavas de final. André também está fora por lesão muscular na coxa, reduzindo as alternativas no meio-campo. Zakaria Labyad e Kayke seguem em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior e estão fora do restante da temporada. Vitinho tem retorno previsto apenas para o fim de outubro.

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Memphis Depay surge como principal esperança de gols e deve assumir a referência ofensiva na ausência de Yuri Alberto.

Estádio Jorge Luis Hirschi será palco deste duelo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Estádio Jorge Luis Hirschi será palco deste duelo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

Estudiantes 🆚 Corinthians
Libertadores – quartas de final (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (Argentina);
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GE TV (YouTube) e Paramount+ (streaming);
🟨 Árbitro: Esteban Ostojuch (URU);
🚩 Assistentes: Martín Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU);
🖥️ VAR: Antonio García (URU).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESTUDIANTES (Técnico: Alexander Medina)
Fernando Muslera; Eric Meza, Tomás Palacios, Gonzalo Pirez e Gastón Benedetti; Lucas Piovi, Gabriel Neves, Joaquin Correa e Baltazar Rodríguez; Edwin Cetré e Guido Carrillo.

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CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Kaio César; Memphis Depay.

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