Memphis Depay revela incômodo após derrota do Corinthians

Memphis Depay admitiu que está incomodado com o baixo número de gols pelo Corinthians em 2026. O jogador falou em entrevista após a derrota da equipe para a Chapecoense por 2 a 1.

- Claro que incomoda muito. Eu fiz oito gols em oito jogos na qualificação para a seleção nacional. Eu sei que posso fazer gols. Preciso fazer mais gols e ser mais importante aqui. E a equipe também precisa me ajudar a fazer gols. Eu não jogo sozinho - afirmou.

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Memphis também explicou que muitas vezes não consegue receber a bola em condições de finalizar. Para o holandês, esse é um dos pontos que mais têm dificultado sua produção ofensiva no Corinthians.

- Sinto que muitas vezes não consigo chegar à posição com a bola para finalizar. Se eu não finalizar, como vou fazer gols? Então, isso é algo que me incomoda - completou.

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O atacante também explicou que o calendário apertado aumenta a necessidade de controlar sua condição física.

- Jogar quatro partidas em duas semanas não é algo que considero normal. Então, preciso me preservar. Espero muito de mim mesmo, quero jogar e ser importante. Mas, como atleta, também preciso respeitar meu corpo. Infelizmente, quando cheguei, estava nessa condição - finalizou.

Memphis Depay desabafou sobre o momento no Corinthians (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

Como foi a derrota do Corinthians?

O Corinthians foi derrotado pela Chapecoense por 2 a 1, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Matheus Bidu e Marcinho, a equipe alvinegra sofreu mais uma derrota em casa, diante de mais de 44 mil torcedores. A equipe deixou o gramado sob vaias.

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Com o resultado, a situação do Timão ficou ainda mais complicada na tabela. O Corinthians ocupa a 11ª colocação, com 32 pontos, enquanto a Chapecoense segue na lanterna, agora com 17. Esta foi a quarta derrota consecutiva da equipe.