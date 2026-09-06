Torcida do Corinthians protesta após derrota para Chapecoense

A torcida do Corinthians não perdoou a derrota para a Chapecoense neste domingo (6). Após a virada por 2 a 1, os mais de 44 mil torcedores presentes na Neo Química Arena vaiaram o time logo após o apito final. Além disso, xingamentos e gritos de "se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar" e "time sem vergonha" foram ouvidos nas arquibancadas. A reação foi bem diferente do que havia sido vista durante a partida, quando a torcida apoiou a equipe.

O Corinthians não vence há quatro jogos no Brasileirão. Além das vaias e protestos, gritos de "é quarta-feira" também acompanharam. Nesta quarta, a equipe enfrenta o Estudiantes na Argentina pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

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Corinthians foi derrotado por 2 a 1 (Foto: Everton Okubo/Ag. F8/Folhapress)

Como foi a derrota do Corinthians?

O Corinthians foi derrotado pela Chapecoense por 2 a 1, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Matheus Bidu e Marcinho, a equipe alvinegra sofreu mais uma derrota em casa, diante de mais de 44 mil torcedores. A equipe deixou o gramado sob vaias.

Com o resultado, a situação do Timão ficou ainda mais complicada na tabela. O Corinthians ocupa a 11ª colocação, com 32 pontos, enquanto a Chapecoense segue na lanterna, agora com 17. Esta foi a quarta derrota consecutiva da equipe.