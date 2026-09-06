Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians sofre virada em casa para a Chapecoense no Brasileirão

Jogo foi disputado na Neo Química Arena

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/09/2026 21:31
Atualizado há 47 minutos
Favorite o Lance! no Google
Corinthians x Chapecoense
Corinthians e Chapecoense em campo (Foto: Everton Okubo/Ag. F8/Folhapress)

O Corinthians foi derrotado pela Chapecoense por 2 a 1, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Matheus Bidu marcou para o Timão e Marcinho fez duas vezes para a Chape, culminando em mais uma derrota em casa do time alvinegro, diante de mais de 44 mil torcedores. A equipe deixou o gramado sob vaias.

Com o resultado, a situação do Timão ficou ainda mais complicada na tabela. O Corinthians ocupa a 11ª colocação, com 32 pontos, enquanto a Chapecoense segue na lanterna, agora com 17. Esta foi a quarta derrota consecutiva da equipe.

continua após a publicidade

Primeiro tempo com gol relâmpago

O Corinthians começou a partida em cima e abriu o placar logo no início. Após cobrança de Garro e uma sequência de disputas dentro da área, a defesa da Chapecoense não conseguiu afastar, e Matheus Bidu apareceu livre para finalizar e deixar 1 a 0 no placar. O Timão seguiu com mais posse de bola e tentou pressionar em busca do segundo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. Memphis Depay teve as melhores oportunidades, enquanto a Chapecoense tentava responder nos contra-ataques. O Timão viu a Chape empatar aos 40 minutos, com Marcinho. Bidon tentou reagir, marcou, mas teve o gol anulado.

Matheus Bidu, do Corinthians, ajoelhado no gramado com as mãos para o alto
Bidu abriu o placar do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Segundo tempo com virada da Chapecoense

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Corinthians seguiu pressionando no segundo tempo e teve boas oportunidades para ampliar. Breno Bidon finalizou colocado da entrada da área, mas Anderson fez a defesa. A Chapecoense respondeu em um contra-ataque e Garcez teve uma chance clara dentro da área, porém Matheus Bidu apareceu bem para bloquear a finalização. A Chapecoense começou a pressionar e assustar mais a partir da metade do segundo tempo. Kauê chegou a salvar uma boa chance do time do sul. Aos 31 minutos, Marcinho marcou o segundo da Chapecoense e colocou a equipe à frente no placar.

continua após a publicidade

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O segundo gol de Marcinho foi o lance capital da partida. A Chapecoense conseguiu aproveitar uma das poucas oportunidades que teve no jogo e saiu na frente, mudando todo o cenário.

Deu aula 🏅

Marcinho foi quem deu aula na partida. O atacante da Chapecoense apareceu bem no momento decisivo, aproveitou a oportunidade que teve e marcou o gol que definiu o confronto.

continua após a publicidade

Ficou abaixo 📉

Rodrigo Garro teve uma atuação abaixo do esperado. O meia errou passes, perdeu algumas disputas e teve dificuldades para dar sequência às jogadas do Corinthians.

✅ Ficha técnica

CORINTHIANS 🆚 CHAPECOENSE
Campeonato Brasileiro - 26ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 6 de outubro, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
🥅 Gols: Bidu (1-0); Marcinho (1-1); Marcinho (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Yago Felipe, Túlio, Kauan (Chapecoense)
🟥 Cartões vermelhos: 

continua após a publicidade

Corinthians (Técnico: Diniz)
Kauê; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Lingard), Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Pedro Raul); Kaio César (Dieguinho) e Memphis Depay (Gui Negão).

Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Heitor, Kauan, Eduardo Doma; Fernando; Camilo, Yago Felipe (Everton); Giovanni Augusto (Miguel); Garcez, Túlio Eduardo (Bolasie), Marcinho.

continua após a publicidade

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

Tudo sobre
Sugerida para você!
Corinthians x Chapecoense na Neo Química Arena

Corinthians

Torcida do Corinthians protesta após derrota para Chapecoense

Há 51 minutos
Marcinho comemorando gol da Chapecoense sobre o Corinthians

Corinthians

Veja os gols de Marcinho que deram a vitória à Chapecoense sobre o Corinthians

Há 2 horas
Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians

Corinthians chega desfalcado contra a Chapecoense; veja escalação

Há 4 horas
Núbia, à esquerda, e Fabi Simões, à direita, comemoram gol

Futebol Feminino

Flamengo e São Paulo se juntam ao Bahia nas semifinais do Brasileirão Feminino

Há 10 horas
Cascão será o personagem principal da parceria entre clube e desenho (Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians

Corinthians e Turma da Mônica firmam parceria; clube estampará imagens do Cascão

Há 1 dia
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Futebol Nacional

Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letal

Há 1 dia
Mais LANCE!
Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro

Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogo

Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro antes de jogo do Corinthians

Garro, Yuri Alberto e Memphis: Corinthians busca reação com trio que dá resultado

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Memphis volta aos treinos no Corinthians; Vitinho inicia transição

Equipe de basquete do Corinthians

Corinthians antecipa valores com patrocinadora, mas mantém atrasos no basquete

Taça da Libertadores

Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas da Libertadores

Breno Bidon durante partida do Corinthians na temporada

Breno Bidon decide ficar no Corinthians após proposta do Besiktas

Elias, ex-volante, novo contratado da ESPN

Ex-Corinthians e Flamengo é anunciado como reforço na ESPN

Camisa com o escudo do Corinthians

Corinthians confirma venda de Leticia Teles ao Al Qadsiah, da Arábia Saudita

Meia do Corinthians recebe sondagem de clube estrangeiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Torcedores reprovam possível saída de Breno Bidon do Corinthians

Torcedor do Corinthians chora após receber camisa de Neymar

Corinthians é denunciado por episódio envolvendo criança e camisa de Neymar

Fernando Diniz em partida pelo Corinthians

Sem Yuri Alberto, Corinthians perde referência e tem queda de rendimento

Neo Química Arena, estádio do Corinthians

Caixa se manifesta sobre dívida do Corinthians pela Neo Química Arena