Corinthians sofre virada em casa para a Chapecoense no Brasileirão
Jogo foi disputado na Neo Química Arena
O Corinthians foi derrotado pela Chapecoense por 2 a 1, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Matheus Bidu marcou para o Timão e Marcinho fez duas vezes para a Chape, culminando em mais uma derrota em casa do time alvinegro, diante de mais de 44 mil torcedores. A equipe deixou o gramado sob vaias.
Com o resultado, a situação do Timão ficou ainda mais complicada na tabela. O Corinthians ocupa a 11ª colocação, com 32 pontos, enquanto a Chapecoense segue na lanterna, agora com 17. Esta foi a quarta derrota consecutiva da equipe.
Primeiro tempo com gol relâmpago
O Corinthians começou a partida em cima e abriu o placar logo no início. Após cobrança de Garro e uma sequência de disputas dentro da área, a defesa da Chapecoense não conseguiu afastar, e Matheus Bidu apareceu livre para finalizar e deixar 1 a 0 no placar. O Timão seguiu com mais posse de bola e tentou pressionar em busca do segundo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. Memphis Depay teve as melhores oportunidades, enquanto a Chapecoense tentava responder nos contra-ataques. O Timão viu a Chape empatar aos 40 minutos, com Marcinho. Bidon tentou reagir, marcou, mas teve o gol anulado.
Segundo tempo com virada da Chapecoense
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O Corinthians seguiu pressionando no segundo tempo e teve boas oportunidades para ampliar. Breno Bidon finalizou colocado da entrada da área, mas Anderson fez a defesa. A Chapecoense respondeu em um contra-ataque e Garcez teve uma chance clara dentro da área, porém Matheus Bidu apareceu bem para bloquear a finalização. A Chapecoense começou a pressionar e assustar mais a partir da metade do segundo tempo. Kauê chegou a salvar uma boa chance do time do sul. Aos 31 minutos, Marcinho marcou o segundo da Chapecoense e colocou a equipe à frente no placar.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O segundo gol de Marcinho foi o lance capital da partida. A Chapecoense conseguiu aproveitar uma das poucas oportunidades que teve no jogo e saiu na frente, mudando todo o cenário.
Deu aula 🏅
Marcinho foi quem deu aula na partida. O atacante da Chapecoense apareceu bem no momento decisivo, aproveitou a oportunidade que teve e marcou o gol que definiu o confronto.
Ficou abaixo 📉
Rodrigo Garro teve uma atuação abaixo do esperado. O meia errou passes, perdeu algumas disputas e teve dificuldades para dar sequência às jogadas do Corinthians.
✅ Ficha técnica
CORINTHIANS 🆚 CHAPECOENSE
Campeonato Brasileiro - 26ª Rodada
📆 Data e horário: domingo, 6 de outubro, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
🥅 Gols: Bidu (1-0); Marcinho (1-1); Marcinho (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Yago Felipe, Túlio, Kauan (Chapecoense)
🟥 Cartões vermelhos:
Corinthians (Técnico: Diniz)
Kauê; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Lingard), Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Pedro Raul); Kaio César (Dieguinho) e Memphis Depay (Gui Negão).
Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Heitor, Kauan, Eduardo Doma; Fernando; Camilo, Yago Felipe (Everton); Giovanni Augusto (Miguel); Garcez, Túlio Eduardo (Bolasie), Marcinho.
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha
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