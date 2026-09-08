Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians chega à Argentina com desfalques importantes para partida da Libertadores

Delegação do Timão realiza o último treino, nesta terça-feira (8), antes da partida contra o Estudiantes; saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
08/09/2026 12:03
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
Corinthians conta com desfalques para a partida contra o Estudiantes, pela Libertadores
Corinthians conta com desfalques para a partida contra o Estudiantes, pela Libertadores - (Foto: Michel Nunes/Código 19/Folhapress)

A delegação do Corinthians desembarcou na Argentina na noite desta segunda-feira (7) para o duelo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília). O Timão viajou com sete desfalques, entre eles o atacante Yuri Alberto, que permaneceu no Brasil para dar sequência ao tratamento médico.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após a derrota por 2 a 1 para a Chapecoense no último domingo (6), a equipe comandada por Fernando Diniz se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã de segunda-feira e seguiu viagem logo após a atividade. Conforme o cronograma do clube, o Alvinegro realiza o último treino antes do confronto nesta terça-feira (8), no CT do Defensa y Justicia.

continua após a publicidade

Desfalques importantes para a partida

Para o primeiro compromisso decisivo contra o Estudiantes, o técnico Fernando Diniz terá desfalques na equipe. A principal ausência é Yuri Alberto, artilheiro do Timão na temporada. O camisa 9 está na fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita e ainda não possui data de retorno confirmada.

Outro desfalque importante é o do meio-campista Raniele, expulso na vitória sobre o Rosario Central nas oitavas de final. Cumprindo suspensão automática, o volante só fica à disposição no confronto de volta, na próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Além da dupla, Zakaria Labyad, Kayke, Vitinho, André Ramalho e André também não viajaram com o grupo por questões médicas.

Veja a situação médica dos desfalques:

  • Yuri Alberto: transição física após lesão na coxa direita;
  • Raniele: cumpre suspensão automática após cartão vermelho;
  • Zakaria Labyad: recuperação de cirurgia no joelho esquerdo (ligamento cruzado anterior e menisco);
  • Kayke: recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo;
  • Vitinho: recuperação de lesão no menisco do joelho esquerdo;
  • André Ramalho: em tratamento de labirintite;
  • André: recuperação de lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

A delegação do Corinthians na Argentina

  1. Goleiros: Hugo Souza, Kauê e Felipe Longo;
  2. Laterais: Matheuzinho, Matheus Bidu, Pedro Milans, Hugo e Fabrizio Angileri;
  3. Zagueiros: Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Iago Machado;
  4. Meio-campistas: Allan, Breno Bidon, Rodrigo Garro, André Carrillo, Alex Santana, Charles, Matheus Pereira, Jesse Lingard e Dieguinho;
  5. Atacantes: Memphis Depay, Kaio César, Gui Negão e Pedro Raul.
Fernando Diniz, técnico do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians - (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Futebol Nacional

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Há 3 horas
Bolasie, da Chapecoense, sorrindo e apontando

Fora de Campo

Bolasie celebra vitória da Chapecoense sobre o Corinthians: 'Churrasquinho'

Há 18 horas
Ancelotti concede entrevista após treino da Seleção Brasileira

Corinthians

Corinthians tem quatro nomes em pré-lista de Ancelotti para Seleção

Há 21 horas
Carlo Ancelotti gesticula à beira do campo no jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo

Corinthians

Breno Bidon, do Corinthians, aparece em pré-lista de Ancelotti para Seleção Brasileira

Há 1 dia
Fernando Diniz, técnico do Corinthians

Corinthians

Diniz se posiciona sobre atrasos no Corinthians após derrota

Há 1 dia
fernando diniz no comando do Corinthians

Corinthians

Diniz desabafa após derrota do Corinthians: 'Pedir desculpas"

Há 1 dia
Mais LANCE!
memphis depay pelo corinthians

Memphis Depay revela incômodo após derrota do Corinthians

Corinthians x Chapecoense na Neo Química Arena

Torcida do Corinthians protesta após derrota para Chapecoense

Corinthians x Chapecoense

Corinthians sofre virada em casa para a Chapecoense no Brasileirão

Marcinho comemorando gol da Chapecoense sobre o Corinthians

Veja os gols de Marcinho que deram a vitória à Chapecoense sobre o Corinthians

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians chega desfalcado contra a Chapecoense; veja escalação

Núbia, à esquerda, e Fabi Simões, à direita, comemoram gol

Flamengo e São Paulo se juntam ao Bahia nas semifinais do Brasileirão Feminino

Cascão será o personagem principal da parceria entre clube e desenho (Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians e Turma da Mônica firmam parceria; clube estampará imagens do Cascão

Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letal

Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro

Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogo

Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro antes de jogo do Corinthians

Garro, Yuri Alberto e Memphis: Corinthians busca reação com trio que dá resultado

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Memphis volta aos treinos no Corinthians; Vitinho inicia transição

Equipe de basquete do Corinthians

Corinthians antecipa valores com patrocinadora, mas mantém atrasos no basquete