Corinthians chega à Argentina com desfalques importantes para partida da Libertadores
Delegação do Timão realiza o último treino, nesta terça-feira (8), antes da partida contra o Estudiantes; saiba mais
A delegação do Corinthians desembarcou na Argentina na noite desta segunda-feira (7) para o duelo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes, nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília). O Timão viajou com sete desfalques, entre eles o atacante Yuri Alberto, que permaneceu no Brasil para dar sequência ao tratamento médico.
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Após a derrota por 2 a 1 para a Chapecoense no último domingo (6), a equipe comandada por Fernando Diniz se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã de segunda-feira e seguiu viagem logo após a atividade. Conforme o cronograma do clube, o Alvinegro realiza o último treino antes do confronto nesta terça-feira (8), no CT do Defensa y Justicia.
🇧🇷➡️🇦🇷— Corinthians (@Corinthians) September 8, 2026
O Corinthians já está na Argentina para o jogo de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores.
🗓️ 09/09 (quarta)
🆚 Estudiantes
⏰ 21h30 (horário de Brasília)
🏟️ Jorge Luis Hirschi#VaiCorinthians pic.twitter.com/Qwp368aAhD
Desfalques importantes para a partida
Para o primeiro compromisso decisivo contra o Estudiantes, o técnico Fernando Diniz terá desfalques na equipe. A principal ausência é Yuri Alberto, artilheiro do Timão na temporada. O camisa 9 está na fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita e ainda não possui data de retorno confirmada.
Outro desfalque importante é o do meio-campista Raniele, expulso na vitória sobre o Rosario Central nas oitavas de final. Cumprindo suspensão automática, o volante só fica à disposição no confronto de volta, na próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena.
Além da dupla, Zakaria Labyad, Kayke, Vitinho, André Ramalho e André também não viajaram com o grupo por questões médicas.
Veja a situação médica dos desfalques:
- Yuri Alberto: transição física após lesão na coxa direita;
- Raniele: cumpre suspensão automática após cartão vermelho;
- Zakaria Labyad: recuperação de cirurgia no joelho esquerdo (ligamento cruzado anterior e menisco);
- Kayke: recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo;
- Vitinho: recuperação de lesão no menisco do joelho esquerdo;
- André Ramalho: em tratamento de labirintite;
- André: recuperação de lesão no músculo posterior da coxa esquerda.
A delegação do Corinthians na Argentina
- Goleiros: Hugo Souza, Kauê e Felipe Longo;
- Laterais: Matheuzinho, Matheus Bidu, Pedro Milans, Hugo e Fabrizio Angileri;
- Zagueiros: Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Iago Machado;
- Meio-campistas: Allan, Breno Bidon, Rodrigo Garro, André Carrillo, Alex Santana, Charles, Matheus Pereira, Jesse Lingard e Dieguinho;
- Atacantes: Memphis Depay, Kaio César, Gui Negão e Pedro Raul.
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