Em comemoração aos 90 anos do cartunista Mauricio de Sousa, o Corinthians e a Turma da Mônica fecharam um acordo para utilizar o personagem Cascão nos produtos licenciados do clube. O primeiro feito da campanha será neste domingo (6), na Neo Química Arena, antes do duelo contra a Chapecoense. O duelo será válido pela pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.

Corintiano assumido nas histórias dos quadrinhos e desenhos, Cascão será a imagem principal de produtos licenciados do clube, como copos, almofadas e camisetas. O Corinthians, junto com a Turma da Mônica, desenvolveu uma identidade especial: o rosto do personagem no meio dos remos e da âncora presentes no escudo.

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Escudo do Corinthians em parceria com Turma da Mônica (Foto: Divulgação/Corinthians)

Parceria Corinthians e Turma da Mônica

A parceria firmada entre o Corinthians e a Turma da Mônica foi intermediada pela Só Ídolos, empresa que busca conexão máxima do torcedor com o clube. Os produtos serão comercializados oficialmente no site da empresa.

Mauricio de Sousa, nascido em outubro de 1935, é um dos principais autores da América Latina, sendo responsável pela criação da Turma da Mônica, Chico Bento e Horácio. O cartunista brasileiro é um dos principais nomes do entretenimento juvenil.

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Na Turma da Mônica, Cascão é um dos personagens mais carismáticos, e não só isso, é conhecido pelo fanatismo pelo Corinthians. Cebolinha, seu amigo mais próximo, é torcedor do Palmeiras. A relação entre o personagem e o Corinthians é algo notório desde o início das histórias da franquia criada por Mauricio de Sousa.

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