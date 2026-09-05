Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians e Turma da Mônica firmam parceria; clube estampará imagens do Cascão

Clube terá produtos oficiais com rosto do personagem

PorGabriel de Britto SilvaGuilherme Lesnok
São Paulo (SP)
05/09/2026 14:16
Favorite o Lance! no Google
Cascão será o personagem principal da parceria entre clube e desenho (Foto: Divulgação/Corinthians)
Cascão será o personagem principal da parceria entre clube e desenho (Foto: Divulgação/Corinthians)

Em comemoração aos 90 anos do cartunista Mauricio de Sousa, o Corinthians e a Turma da Mônica fecharam um acordo para utilizar o personagem Cascão nos produtos licenciados do clube. O primeiro feito da campanha será neste domingo (6), na Neo Química Arena, antes do duelo contra a Chapecoense. O duelo será válido pela pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.

Corintiano assumido nas histórias dos quadrinhos e desenhos, Cascão será a imagem principal de produtos licenciados do clube, como copos, almofadas e camisetas. O Corinthians, junto com a Turma da Mônica, desenvolveu uma identidade especial: o rosto do personagem no meio dos remos e da âncora presentes no escudo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Escudo do Corinthians em parceria com Turma da Mônica (Foto: Divulgação/Corinthians)
Escudo do Corinthians em parceria com Turma da Mônica (Foto: Divulgação/Corinthians)

Parceria Corinthians e Turma da Mônica

A parceria firmada entre o Corinthians e a Turma da Mônica foi intermediada pela Só Ídolos, empresa que busca conexão máxima do torcedor com o clube. Os produtos serão comercializados oficialmente no site da empresa.

Mauricio de Sousa, nascido em outubro de 1935, é um dos principais autores da América Latina, sendo responsável pela criação da Turma da Mônica, Chico Bento e Horácio. O cartunista brasileiro é um dos principais nomes do entretenimento juvenil.

continua após a publicidade

➡️Garro, Yuri Alberto e Memphis: Corinthians busca reação com trio que dá resultado

Na Turma da Mônica, Cascão é um dos personagens mais carismáticos, e não só isso, é conhecido pelo fanatismo pelo Corinthians. Cebolinha, seu amigo mais próximo, é torcedor do Palmeiras. A relação entre o personagem e o Corinthians é algo notório desde o início das histórias da franquia criada por Mauricio de Sousa.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Futebol Nacional

Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letal

Há 7 horas
Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro

Futebol Nacional

Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

Há 10 horas
Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Futebol Feminino

Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogo

Há 1 dia
Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro antes de jogo do Corinthians

Corinthians

Garro, Yuri Alberto e Memphis: Corinthians busca reação com trio que dá resultado

Há 1 dia
Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians

Memphis volta aos treinos no Corinthians; Vitinho inicia transição

Há 1 dia
Equipe de basquete do Corinthians

Corinthians

Corinthians antecipa valores com patrocinadora, mas mantém atrasos no basquete

Há 1 dia
Mais LANCE!
Taça da Libertadores

Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas da Libertadores

Breno Bidon durante partida do Corinthians na temporada

Breno Bidon decide ficar no Corinthians após proposta do Besiktas

Elias, ex-volante, novo contratado da ESPN

Ex-Corinthians e Flamengo é anunciado como reforço na ESPN

Camisa com o escudo do Corinthians

Corinthians confirma venda de Leticia Teles ao Al Qadsiah, da Arábia Saudita

Meia do Corinthians recebe sondagem de clube estrangeiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Torcedores reprovam possível saída de Breno Bidon do Corinthians

Torcedor do Corinthians chora após receber camisa de Neymar

Corinthians é denunciado por episódio envolvendo criança e camisa de Neymar

Fernando Diniz em partida pelo Corinthians

Sem Yuri Alberto, Corinthians perde referência e tem queda de rendimento

Neo Química Arena, estádio do Corinthians

Caixa se manifesta sobre dívida do Corinthians pela Neo Química Arena

Breno Bidon durante partida pelo Corinthians

Clube europeu demonstra interesse em Breno Bidon, do Corinthians

Gui Negão durante partida do Corinthians na temporada 2026

Corinthians recusa proposta de clube europeu por Gui Negão

Régis Pitbull durante treino pelo Corinthians

Ex-atacante de Corinthians e Vasco vive nas ruas após vício em crack

Diogo Silva, empresário de André, ao lado do volante do Corinthians

Empresário de André critica diretoria do Corinthians: 'Não pode iludir'

Favela comemora gol pelo Corinthians

Clube europeu anuncia contratação do atacante Favela, do Corinthians