Tironi no Lance!: São Paulo curte paz rara. Palmeiras e Corinthians flertam com crise
Um momento raro nos últimos anos está acontecendo no futebol paulista
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Um momento raro nos últimos anos está acontecendo no futebol paulista. Por mais de uma semana, o time em que a torcida está ligeiramente mais satisfeita do que as outras é o São Paulo. O time vem de duas vitórias consecutivas no Brasileiro, afastou a ameaça de entrar no Z4 e nesta terça-feira (8) tem um confronto gigantesco contra o Boca Juniors nas quartas de final da Copa Sul-Americana.
Sim, é a Sul-Americana, mas as duas camisas estão entre as mais poderosas do continente. E isso deixa o machucado torcedor tricolor cheio de orgulho. Pouco para o tamanho de sua história, mas muito diante da era de vacas magras.
Em contrapartida, o Palmeiras parece com vontade de entrar em crise, ainda que vivo nas três competições que disputa. O problema é que o investimento foi alto, mas o futebol apresentado não acompanhou. O resultado é que a liderança do Brasileiro já era. O poderoso Flamengo assumiu a ponta no fim de semana. Abel Ferreira não conseguiu esconder a frustração. Na entrevista coletiva não conseguiu explicar o esfarelamento do seu time nem como pretende mudar o cenário. O máximo que conseguiu foi ser ligeiramente irônico ao dizer para a torcida desfrutar das conquistas dos últimos cinco anos, todas com ele no comando, claro.
Esse discurso não é mais suficiente, cada vez mais torcedores do Palmeiras contestam Abel Ferreira e a enorme blindagem que a diretoria lhe dá.
O terceiro integrante do trio de ferro também vive dias estranhos. O Corinthians chegou na sua quarta derrota seguida, conseguindo a proeza de ser derrotado pelo lanterna Chapecoense em casa. O delírio coletivo da renovação de Memphis Depay parece ter perdido a força e o corintiano tem de conviver com uma realidade incômoda.
É raro, mas os últimos dias tem sido de um mínimo de paz para o são-paulino. Pelo menos até a noite desta terça-feira.
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