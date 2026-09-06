Diniz desabafa após derrota do Corinthians: 'Pedir desculpas"

Fernando Diniz pediu desculpas ao torcedor após a derrota do Corinthians contra a Chapecoense, por 2 a 1, em jogo disputado na Neo Química Arena. O Timão chegou à quarta derrota seguida no Campeonato Brasileiro.

- A gente tem que pedir desculpas. Peço desculpas pelos jogadores. Torcedor tem dado um show, não há isso em lugar nenhum. Só posso pedir desculpas e dar um jeito de melhorar. Fico constrangido. O torcedor merece mais - disse o técnico.

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Diniz também ligou o alerta. Nas suas palavras, "o Corinthians precisa começar a vencer jogos". Para ele, foi uma falha coletiva.

- A gente precisa vencer os jogos. Se o time estivesse jogando mal, não estivesse criando nada, estivesse tomando gols porque o adversário estivesse produzindo muitas chances, eu até poderia concordar com você. Mas não é isso que está acontecendo. Eu tenho que discutir agora o resultado. A gente tem que vencer jogo. Mas o jogo de hoje, em condições normais, não é coisa de perder, pelo volume de chances que a gente criou e pelas poucas chances que ofereceu, principalmente no primeiro tempo - analisou.

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Fernando Diniz lamentou resultado do Corinthians após derrota contra a Chapecoense (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Como foi a derrota do Corinthians?

O Corinthians foi derrotado pela Chapecoense por 2 a 1, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Matheus Bidu e Marcinho, a equipe alvinegra sofreu mais uma derrota em casa, diante de mais de 44 mil torcedores. A equipe deixou o gramado sob vaias.

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Com o resultado, a situação do Timão ficou ainda mais complicada na tabela. O Corinthians ocupa a 11ª colocação, com 32 pontos, enquanto a Chapecoense segue na lanterna, agora com 17. Esta foi a quarta derrota consecutiva da equipe.