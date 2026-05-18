Ancelotti leva nome surpresa e deixa Hugo Souza fora da Copa do Mundo

O goleiro Hugo Souza ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O anúncio foi feito pelo técnico Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã.

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Na disputa por uma vaga na Copa do Mundo, a expectativa era de que Hugo Souza concorresse com Alisson, Ederson e Bento. No entanto, Carlo Ancelotti surpreendeu e convocou Weverton, do Grêmio, para a competição.

Após a partida deste domingo (17), na derrota contra o Botafogo, o goleiro comentou a expectativa de disputar a Copa do Mundo.

— É uma surpresa para todo mundo. Então, como eu falei, vou estar em casa com a minha família, vou assistir na mesma esperança de todo brasileiro, na mesma intenção de todo brasileiro para saber quem vai estar. Falei com a minha família e com alguns amigos. Eu falei: "Cara, é a primeira vez que eu estou passando por isso, essa expectativa de estar numa lista de Copa do Mundo". E, bom, mas a gente não sabe de nada. A gente só vai saber amanhã, às 16h, quando o Mister falar a lista — disse Hugo Souza.

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— Cara, mentalizar, mentalizo todo dia. Se você pegar o papel de parede do meu telefone, é esse aqui (taça Copa do Mundo). Eu acordo com essa imagem. Está aqui... eu durmo e acordo com essa imagem todo dia, né? Então, é o trabalho que eu faço mental para mentalizar isso. E estou na expectativa e, se Deus quiser, que dê tudo certo — completou.

Corinthians não terá representante na Copa do Mundo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Números de Hugo Souza pelo Corinthians e Seleção Brasileira

Desde que chegou ao Corinthians, o goleiro Hugo Souza soma 119 partidas disputadas, todas como titular. No período, o camisa um acumulou 51 jogos sem sofrer gols e manteve média de 0,9 gol sofrido por partida. O arqueiro também registra 75% de bolas defendidas e 2,7 defesas por jogo, consolidando-se como um dos nomes mais regulares do elenco alvinegro.

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Além da consistência defensiva, Hugo também se destacou em momentos decisivos. O goleiro defendeu 14 cobranças de pênalti com a camisa do Corinthians, fator que contribuiu diretamente em classificações e resultados importantes da equipe. Em chutes dentro da área, o arqueiro mantém média de 1,4 defesa por jogo, mostrando eficiência em situações de maior risco.

Na temporada de 2026, Hugo Souza entrou em campo em 29 oportunidades, novamente todas como titular. O goleiro soma 13 partidas sem ser vazado e apresenta média de 0,8 gol sofrido por jogo, desempenho levemente superior ao acumulado geral pelo clube. Em média, o camisa um realiza 2,4 defesas por partida e tem 74% de bolas defendidas no ano.

Os números também mostram participação ativa do goleiro com os pés. Hugo registra 68% de acerto nos passes tanto no recorte geral quanto na temporada de 2026. Já nas bolas longas, o aproveitamento é de 36% no total pelo Corinthians e 31% nesta temporada, números que evidenciam a tentativa frequente de participação na construção ofensiva da equipe.

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Apesar da regularidade, Hugo Souza também acumulou alguns lances negativos desde que chegou ao Corinthians. O goleiro marcou um gol contra no período e cometeu três pênaltis, sendo dois deles apenas em 2026. Ainda assim, o desempenho geral rende ao camisa um nota média 7.03 no Sofascore, enquanto na atual temporada o índice é de 6.82.

Hugo Souza esteve presente em quatro das cinco listas de Ancelotti, tendo sido titular na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2. O atleta tem a confiança do treinador italiano, principalmente por conta do destaque conquistado por defender pênaltis em diversas ocasiões.

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool) Ederson (Fenerbahçe) Weverton (Grêmio)

Defensores

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Ibañez (Al-Ahli)

Wesley (Roma)

Douglas Santos (Zenit)

Alex Sandro (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Danilo (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Henrique (Zenit)

Vini Jr (Real Madrid)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Endrick (Lyon)

Igor Thiago (Brentford)

Rayan (Bournemouth)

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