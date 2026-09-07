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Corinthians tem quatro nomes em pré-lista de Ancelotti para Seleção

Hugo Souza, Matheuzinho, André e Breno Bidon aparecem entre os jogadores avaliados pelo treinador italiano

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/09/2026 14:22
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Ancelotti concede entrevista após treino da Seleção Brasileira
Ancelotti, da seleção brasileira, concede entrevista coletiva no MetLife Stadium, em East Rutherford, no estado de Nova Jersey (EUA), na véspera da partida contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

O Corinthians tem quatro nomes na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira, que será anunciada na próxima quarta-feira, 9 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogadores podem ser chamados para os amistosos contra Austrália e Índia.

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A lista conta com os nomes do volante André, do lateral-direito Matheuzinho, do goleiro Hugo Souza e do meia Breno Bidon, que já havia sido divulgado anteriormente pelo Lance!.

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Entre os nomes, Hugo Souza pode voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira. O goleiro esteve entre os possíveis convocados para a Copa do Mundo, mas viu Carlo Ancelotti optar por Ederson, Alisson e Weverton. Internamente, existe a expectativa de que o jogador faça parte do novo ciclo, visando à Copa do Mundo de 2030.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)
Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

Matheuzinho, titular do Corinthians e destaque nos últimos anos, também vive a expectativa de fazer parte do novo ciclo da Seleção. A equipe brasileira atravessa um momento de instabilidade nas laterais, tanto que, na última Copa do Mundo, precisou fazer improvisações no setor.

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André, por sua vez, teve uma grande evolução do ano passado para cá e chegou a receber ofertas de clubes do exterior, como Juventus e Milan. Em 2026, porém, caiu de rendimento e chegou a viver momentos de indisciplina, incluindo expulsões.

O volante, no entanto, foi "abraçado" por Fernando Diniz e voltou a apresentar bons momentos com a camisa do Corinthians. Atualmente, o jogador está entregue ao departamento médico.

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Bidon é o grande destaque

Ao todo, Breno Bidon soma 142 jogos pelo Corinthians, sendo 114 como titular. O meia-campista marcou seis gols e distribuiu quatro assistências com a camisa alvinegra. O camisa 7 também acumula títulos importantes pelo Timão: além da Copa do Brasil, levantou as taças do Campeonato Paulista e da Supercopa Rei.

Vale destacar que Breno Bidon renovou contrato com o Corinthians no ano passado, estendendo seu vínculo com o clube até dezembro de 2029. O acordo prevê uma multa rescisória de R$ 370 milhões para negociações com equipes do mercado nacional, enquanto para clubes do exterior o valor é de 100 milhões de euros.

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Memphis comemorando o gol da vitória do Corinthians com Bidon
Memphis comemorando o gol da vitória do Corinthians com Bidon (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

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