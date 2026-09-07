Corinthians tem quatro nomes em pré-lista de Ancelotti para Seleção

O Corinthians tem quatro nomes na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira, que será anunciada na próxima quarta-feira, 9 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogadores podem ser chamados para os amistosos contra Austrália e Índia.

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A lista conta com os nomes do volante André, do lateral-direito Matheuzinho, do goleiro Hugo Souza e do meia Breno Bidon, que já havia sido divulgado anteriormente pelo Lance!.

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Entre os nomes, Hugo Souza pode voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira. O goleiro esteve entre os possíveis convocados para a Copa do Mundo, mas viu Carlo Ancelotti optar por Ederson, Alisson e Weverton. Internamente, existe a expectativa de que o jogador faça parte do novo ciclo, visando à Copa do Mundo de 2030.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

Matheuzinho, titular do Corinthians e destaque nos últimos anos, também vive a expectativa de fazer parte do novo ciclo da Seleção. A equipe brasileira atravessa um momento de instabilidade nas laterais, tanto que, na última Copa do Mundo, precisou fazer improvisações no setor.

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André, por sua vez, teve uma grande evolução do ano passado para cá e chegou a receber ofertas de clubes do exterior, como Juventus e Milan. Em 2026, porém, caiu de rendimento e chegou a viver momentos de indisciplina, incluindo expulsões.

O volante, no entanto, foi "abraçado" por Fernando Diniz e voltou a apresentar bons momentos com a camisa do Corinthians. Atualmente, o jogador está entregue ao departamento médico.

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Bidon é o grande destaque

Ao todo, Breno Bidon soma 142 jogos pelo Corinthians, sendo 114 como titular. O meia-campista marcou seis gols e distribuiu quatro assistências com a camisa alvinegra. O camisa 7 também acumula títulos importantes pelo Timão: além da Copa do Brasil, levantou as taças do Campeonato Paulista e da Supercopa Rei.

Vale destacar que Breno Bidon renovou contrato com o Corinthians no ano passado, estendendo seu vínculo com o clube até dezembro de 2029. O acordo prevê uma multa rescisória de R$ 370 milhões para negociações com equipes do mercado nacional, enquanto para clubes do exterior o valor é de 100 milhões de euros.

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Memphis comemorando o gol da vitória do Corinthians com Bidon (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

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