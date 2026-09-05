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Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letal

Vasco e Internacional são as equipes menos eficientes da competição

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 07:00
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Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão (Foto: Jotta Silva / Photo Premium / Folhapress)

Conforme o Brasileirão se encaminha para o último terço, com o início da 26ª rodada neste sábado (5), Flamengo e Palmeiras provam jogo a jogo por que disputam o título. A dupla é dona dos ataques mais letais da competição, como mostram os números. Em contraste, os ameaçados Vasco e Internacional chamam atenção pela falta de precisão na conversão de chances.

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Verdão não perdoa

O Flamengo lidera o Brasileirão em gols por jogo (2), logo à frente do Palmeiras (1,8). No entanto, a eficiência alviverde é assustadora: a equipe de Abel Ferreira balança mais as redes do que cria oportunidades reais de gol, segundo o SofaScore. Com isso, o Alviverde tem 0,69 gol a mais por confronto do que era esperado pelo volume de jogo apresentado nas partidas.

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Por mais que o Rubro-Negro seja criticado por suposta dificuldade em matar as suas partidas, é quem menos precisa chutar para fazer um gol no torneio. Por outro lado, quase metade (3 de 7,5) das suas finalizações são as chamadas "chances claras".

Menos finalizações para marcar no Brasileirão:

  1. Flamengo: 7,5 finalizações para fazer um gol
  2. Palmeiras: 7,8 finalizações para fazer um gol
  3. Athletico-PR: 8,16 finalizações para fazer um gol
  4. Coritiba: 8,18 finalizações para fazer um gol
  5. Botafogo: 9,19 finalizações para fazer um gol

Menos grandes chances criadas para marcar no Brasileirão:

  1. Palmeiras: 0,93 chances claras para fazer um gol
  2. Coritiba: 1,24 chances claras para fazer um gol
  3. Corinthians: 1,31 chances claras para fazer um gol
  4. Remo: 1,43 chances claras para fazer um gol
  5. Cruzeiro: 1,46 chances claras para fazer um gol

Melhor eficiência (gols a mais do que o esperado):

  1. Palmeiras: 0,69 gol por jogo a mais do que o esperado
  2. Flamengo: 0,36 gol por jogo a mais do que o esperado
  3. Coritiba: 0,29 gol por jogo a mais do que o esperado
  4. Botafogo: 0,21 gol por jogo a mais do que o esperado
  5. Grêmio: 0,15 gol por jogo a mais do que o esperado
Pedro comemora gol do Flamengo no Brasileirão
Pedro, do Flamengo, comemora seu gol durante partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão (Foto: Renato Padilha / AGIF / Folhapress)

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Se colocassem o pé na forma...

Vasco e Internacional, dois gigantes na zona de rebaixamento, têm uma clara missão para sair do Z-4: melhorar a precisão nas finalizações. O Cruz-Maltino é o time que mais finaliza no Brasileirão, mas não consegue converter o volume em gols. Já o Colorado é o clube com maior diferença negativa entre os gols esperados e efetivamente marcados.

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Mais finalizações para marcar no Brasileirão:

  1. Vasco da Gama: 15,59 finalizações para fazer um gol
  2. Internacional: 14,58 finalizações para fazer um gol
  3. RB Bragantino: 13,17 finalizações para fazer um gol
  4. Chapecoense: 12,6 finalizações para fazer um gol
  5. Mirassol: 11,96 finalizações para fazer um gol

Mais grandes chances criadas para marcar no Brasileirão:

  1. Internacional: 2,15 chances claras para fazer um gol
  2. Vasco da Gama: 2,07 chances claras para fazer um gol
  3. Athletico-PR: 2 chances claras para fazer um gol
  4. Mirassol: 1,96 chances claras para fazer um gol
  5. RB Bragantino: 1,9 chances claras para fazer um gol

Pior eficiência (gols a menos do que o esperado):

  1. Internacional: 0,52 gol por jogo a menos do que o esperado
  2. Vasco da Gama: 0,44 gol por jogo a menos do que o esperado
  3. RB Bragantino: 0,26 gol por jogo a menos do que o esperado
  4. São Paulo: 0,12 gol por jogo a menos do que o esperado
  5. Mirassol: 0,08 gol por jogo a menos do que o esperado
Spinelli, atacante do Vasco, se lamenta após chance desperdiçada em jogo da Copa Sul-Americana
Spinelli, atacante do Vasco, se lamenta após chance desperdiçada em jogo da Copa Sul-Americana (Foto: André Fabiano / Código 19 / Folhapress)

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Brasileirão 2026: de olho nos ataques

<em>*Números por jogo</em>

TimeGolsChutesGrandes chancesGols esperados

Flamengo

2

15

3

1,64

Palmeiras

1,8

14

1,7

1,11

Fluminense

1,56

15,3

2,5

1,45

Botafogo

1,54

14,2

2,3

1,33

Bahia

1,48

14,7

2,2

1,51

Athletico-PR

1,48

12,1

3

1,41

Santos

1,42

13,2

2,1

1,37

Cruzeiro

1,4

14,6

2

1,35

Atlético-MG

1,33

13,4

2,5

1,35

Coritiba

1,32

10,8

1,6

1,03

RB Bragantino

1,21

15,9

2,3

1,47

São Paulo

1,21

13

2,1

1,33

Remo

1,2

12,6

1,7

1,08

Vasco

1,12

17,5

2,3

1,57

Grêmio

1,12

11,3

1,7

0,97

Mirassol

1,08

12,9

2,1

1,16

Chapecoense

1,04

13,1

1,7

1,09

Internacional

1,04

15,2

2,2

1,56

Corinthians

1,04

12,1

1,4

0,94

Vitória

0,96

11,5

1,5

0,96

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