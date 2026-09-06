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Flamengo e São Paulo se juntam ao Bahia nas semifinais do Brasileirão Feminino

Corinthians e Cruzeiro disputam a última vaga da competição; Partida será segunda-feira (7), às 17h

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 11:45
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Núbia, à esquerda, e Fabi Simões, à direita, comemoram gol
Núbia e Fabi Simões comemoram gol (Foto: Douglas Moreti)

As semifinais do Brasileirão Feminino A1 de 2026 já começam a ganhar forma. Depois de o Bahia garantir a classificação na noite de sexta-feira (4), Flamengo e São Paulo também avançaram neste sábado (5) e se juntaram às Mulheres de Aço entre os quatro melhores da competição. Agora, resta apenas uma vaga, que será definida na segunda-feira (7), no confronto entre Corinthians e Cruzeiro.

O Flamengo avançou depois de empatar por 2 a 2 com a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Como havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro garantiu a classificação no placar agregado. Fabi Simões e Jucinara marcaram para o time carioca, enquanto Thaysalane e Dos Santos balançaram as redes pela equipe paulista.

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Com a vaga assegurada, o Flamengo terá pela frente justamente o São Paulo, que eliminou o Grêmio neste sábado. O Tricolor venceu por 2 a 0 no Brinco de Ouro, em Campinas, com dois gols nos minutos finais. Giovanna Crivelari abriu o placar aos 44 minutos do segundo tempo, e Vi Amaral marcou o segundo aos 50. No duelo de ida, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, as equipes haviam empatado sem gols.

O Bahia foi o primeiro clube a avançar às semifinais. Na sexta-feira, o time baiano empatou novamente por 1 a 1 com o Palmeiras, desta vez na Arena Barueri, e levou a melhor nos pênaltis por 5 a 4. Na partida de ida, disputada em Salvador, o placar também havia terminado empatado.

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Equipe do São Paulo comemora classificação após encarar o Grêmio
Equipe do São Paulo comemora classificação após o jogo com o Grêmio (Créditos: Divulgação / São Paulo)

Corinthians ou Cruzeiro: quem fica com a última vaga?

A definição do último semifinalista acontece na segunda-feira (7). O Corinthians recebe o Cruzeiro, no Canindé, e entra em campo em vantagem após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, no Independência, em Belo Horizonte, com um golaço de Vic Albuquerque. Com isso, o Timão precisa apenas de um empate para avançar.

O Cruzeiro, por outro lado, terá de vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a classificação diretamente. Caso as Cabulosas devolvam a derrota por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

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Quem sobreviver ao confronto terá pela frente o Bahia na semifinal. Do outro lado da chave, Flamengo e São Paulo já estão confirmados no duelo que vale uma vaga na decisão do Brasileirão Feminino.

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