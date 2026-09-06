Veja gols em Corinthians x Chapecoense: Matheus Bidu abre e Marcinho empata
Equipes se enfrentam na Neo Química Arena
O Corinthians enfrenta a Chapecoense neste domingo (6), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em situações distintas na tabela, o Timão entra em campo para somar três pontos em casa e consolidar-se na primeira metade da tabela, enquanto a equipe catarinense busca surpreender fora de domínios para tentar sair da lanterna da competição.
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O primeiro gol da partida foi marcado pelo Timão logo aos dois minutos. Matheus Bidu aproveitou a falha da defesa adversária e bateu forte de perna direita para superar o goleiro Anderson. Faltando cinco minutos para o intervalo, Marcinho empatou para os visitantes. O jogador recebeu cruzamento da direita e, de cabeça, balançou as redes de Kauê.
Veja os gols da partida:
September 6, 2026
Corinthians chega desfalcado contra a Chapecoense; veja escalação
O Corinthians está escalado para enfrentar a Chapecoense. O jogo acontece neste domingo, dia 6 de setembro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hugo Souza, Raniele, Gabriel Paulista, André e Yuri Alberto são desfalques. Com isso, Fernando Diniz escalou um time alternativo.
Com Kauê no gol, Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu completam a defesa. No meio-campo, as escolhas foram Allan, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro. No ataque, Kaio César e Memphis Depay.
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A prioridade é voltar a pontuar, se aproximar da parte de cima da tabela e seguir afastado da zona de rebaixamento. Mesmo com a lista de desfalques, Diniz quer dar força máxima para a partida.
A Chapecoense, por sua vez, é a última colocada na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe soma apenas 14 pontos. Enquanto isso, o Corinthians está na 10ª posição, com 33 pontos.
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