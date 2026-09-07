Breno Bidon, do Corinthians, aparece em pré-lista de Ancelotti para Seleção Brasileira
Meia pode ser novidade no Brasil após se destacar pelo Timão e conquistar títulos pelo clube
O meio-campista Breno Bidon, do Corinthians, está na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira, que será anunciada na próxima quarta-feira, 9 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro para os amistosos contra Austrália e Índia. A informação inicial é do "Meu Timão".
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Essa pode ser a primeira aparição de Breno Bidon na Seleção Brasileira principal, já que o jogador fez parte das categorias de base da Amarelinha.
Breno Bidon vive grande fase no Corinthians desde 2024, quando participou da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Timão. Após o título da principal competição de base do país, o meio-campista ganhou espaço e foi promovido ao elenco profissional pelo técnico português António Oliveira.
No ano seguinte, Breno Bidon foi um dos destaques da equipe comandada por Ramón Díaz e, em seguida, pelo técnico Dorival Júnior, inclusive brilhando na final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, quando participou da jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.
O Corinthians ainda vive a expectativa de outros nomes aparecerem na lista. O goleiro Hugo Souza e os laterais Matheus Bidu e Matheuzinho são os favoritos.
Números de Breno Bidon pelo Corinthians
Ao todo, Breno Bidon soma 142 jogos pelo Corinthians, sendo 114 como titular. O meia-campista marcou seis gols e distribuiu quatro assistências com a camisa alvinegra. O camisa 7 também acumula títulos importantes pelo Timão: além da Copa do Brasil, levantou as taças do Campeonato Paulista e da Supercopa Rei.
Vale destacar que Breno Bidon renovou contrato com o Corinthians no ano passado, estendendo seu vínculo com o clube até dezembro de 2029. O acordo prevê uma multa rescisória de R$ 370 milhões para negociações com equipes do mercado nacional, enquanto para clubes do exterior o valor é de 100 milhões de euros.
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