A janela de transferências do futebol brasileiro, aberta desde o dia 20 de julho, se encerra nesta sexta-feira (11). Durante o período, os clubes das séries A, B, C e D do Brasileirão podem registrar jogadores que atuam no exterior ou vinculados a outras equipes brasileiras, desde que as negociações estejam de acordo com o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF e, claro, com as diretrizes da Fifa.

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Dúvidas sobre a janela de transferências

O mercado está fechado nos outros países?

A janela de transferências das principais ligas europeias fechou entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro. No entanto, o forte mercado saudita continua aberto até 12 de outubro e é opção para jogadores fora dos planos de times do Velho Continente.

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É proibido contratar fora do período da janela de transferências?

Novos registros após o encerramento do prazo podem acontecer apenas em casos de jogadores livres no mercado, ou seja, que não tinham vínculo com nenhum clube. Vale ressaltar, porém, que algumas competições respeitam datas específicas para inscrição de atletas.

Arthur, volante que estava sem clube após rescindir contrato com a Juventus, foi anunciado como jogador do Santos (Foto: Divulgação)

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Os reforços podem ser inscritos na Libertadores?

Os atletas contratados só podiam ser inscritos para disputar as quartas de final da principal competição continental, assim como da Copa Sul-Americana, até o último dia 4. Contudo, para os classificados às semifinais, será aberto um novo período de alterações na lista, com limite de três modificações.

Onde entra o limite de jogos no Brasileirão?

Jogadores que já disputaram 13 partidas do campeonato nacional não podem voltar a atuar na mesma competição por outra equipe em 2026. Ainda assim, nada impede uma transferência, com a condição de entrar em campo apenas nos demais torneios.

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