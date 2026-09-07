Diniz se posiciona sobre atrasos no Corinthians após derrota
Corinthians foi derrotado por 2 a 1
Fernando Diniz reconheceu que os atrasos de salários no Corinthians são uma situação negativa, mas minimizou o impacto do problema no desempenho da equipe dentro de campo. Após a derrota para a Chapecoense, por 2 a 1, o técnico afirmou que os jogadores precisam superar a questão e ressaltou que não vê o atraso como o principal motivo para a oscilação do time no Campeonato Brasileiro.
- Em relação aos atrasos de salário, isso é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Só que, se está acontecendo, a gente tem que dar um jeito de superar dentro de campo. Repito: é uma coisa que tem que ser acertada, que não ajuda em nada, mas temos que dar um jeito de superar isso, fazer jogos cada vez melhores e ganhar jogo. Eu não vou chegar aqui e falar: "Ah, o Corinthians atrasou. Eu não vou deixar de fazer o meu melhor, o máximo que posso, porque meu salário está atrasado". Futebol é uma atividade, é a vida da gente. Tudo que a gente tem, a gente deve ao futebol. E acho que os jogadores estão conseguindo entender isso - afirmou.
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Diniz também disse não perceber qualquer reflexo dos atrasos no comportamento dos jogadores durante os treinamentos. Para o técnico, a postura do elenco mostra que a questão financeira não é o principal fator para explicar os resultados recentes do Corinthians.
- Não acho que esse seja o fator que está fazendo os jogadores deixarem de vencer um jogo ou oscilarem. Esse não é o fator principal. Não vejo isso no time. Como não acontece comigo, não percebo isso. Nos treinamentos, os jogadores estão se dedicando, está todo mundo chegando no horário, está todo mundo treinando a mais, quem tem que treinar a mais - analisou.
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