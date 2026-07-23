Dê suas notas: avalie os jogadores do Corinthians na vitória contra o Remo
Timão confirma favoritismo e bate o Remo pelo placar de 3 a 0
O retorno do Corinthians no Campeonato Brasileiro foi marcado pela vitória da equipe alvinegra pelo placar de 3 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz começou a partida com mais ímpeto e dominou as ações ofensivas do primeiro e segundo tempo. Sem susto na defesa, o Timão marcou os três gols da partida, nos 45 minutos iniciais, com dois de Yuri Alberto e um de Kaio César. Na sua opinião, qual foi o grande destaque do jogo? Avalie o desempenho dos jogadores:
Veja gols em Corinthians x Remo: Yuri Alberto marca duas vezes e Kaio César amplia
Como foi o jogo do Corinthians?
O Timão voltou após a parada para a Copa do Mundo com vitória, assim como terminou a primeira metade da temporada. O triunfo contra o Remo foi marcado por um domínio absoluto da equipe paulista, liderado em campo por Yuri Alberto, autor de dois gols na partida, e artilheiro corintiano na temporada com 8 gols.
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O primeiro tempo do Corinthians foi intenso. Em 45 minutos, o Timão decidiu a partida, marcou os três gols da partida, finalizando nove vezes, contra três do Remo. Já na segunda etapa, com a possibilidade de administrar o placar, a equipe mandante dominou a posse de bola e diminuiu a intensidade do ataque, mas, mesmo assim, o Leão Azul não gerou nenhum perigo ao goleiro Hugo Souza.
Com o resultado, o Corinthians subiu para a sétima colocação, com 27 pontos. A equipe soma sete vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 20 gols marcados e 19 sofridos. Na próxima rodada, no domingo (26), o Timão enfrenta o Bahia, em Salvador. Já o Remo permanece na zona de rebaixamento, com 18 pontos. O clube acumula quatro vitórias, seis empates e nove derrotas, com 21 gols marcados e 31 sofridos. Também no domingo (26), o Leão recebe o Vitória, no Mangueirão.
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