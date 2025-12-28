Joia do Lance!: Gui Amorim, o camisa 10 'desequilibrante' que é aposta no Corinthians

A temporada de 2025 está próxima de começar e, com isso, surgem oportunidades para novas joias despontarem no clube. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o principal palco para que jovens talentos se destaquem e chamem a atenção do futebol profissional, como aconteceu com Breno Bidon, meio-campista do Corinthians, destaque da Copinha 2024 e hoje peça importante no time comandado por Dorival Júnior. Esse pode ser o caminho de Guilherme Amorim, do sub-20.

Gui Amorim nasceu no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, e deu os primeiros passos no futebol pelo Suzaninho F.C. Ainda nas categorias iniciais, o meio-campista passou por Palmeiras e Flamengo de Guarulhos, experiências que contribuíram para sua formação antes de chegar a um dos principais centros de base do país.

O atleta chegou ao Corinthians aos 11 anos de idade para atuar no futsal e, na sequência, migrou para o campo no sub-12. Desde o sub-14, firmou-se como titular absoluto em sua posição, ganhando protagonismo e se destacando de forma consistente nas categorias sub-15 e sub-17 do clube.

Pelo Corinthians, Gui Amorim foi vice-campeão paulista sub-15, competição em que se destacou com 15 assistências e 4 gols em 24 jogos. No sub-17, disputou o Campeonato Paulista, o Torneio da Andaluzia (Mundial de Clubes) e o Campeonato Brasileiro, somando 36 partidas, com 21 gols e 15 assistências.

Em 2025, somando as categorias sub-17 e sub-20, Gui Amorim soma 20 gols e 15 assistências em 36 jogos na temporada.

Gui Amorim é um dos destaques do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Torneio da Andaluzia (Mundial)

Em setembro, o Corinthians disputou o Torneio da Andaluzia, conhecido como o XVI Mundial de Clubes Sub-18. O Timão integrou o Grupo A, ao lado da Pogba Academy, da França, do Sevilla, da Espanha, e do Racing, da Argentina, primeiro adversário dos Filhos do Terrão.

Na competição, o Corinthians goleou a Pogba Academy por 6 a 0, foi derrotado pelo Racing por 1 a 0 e encerrou a fase de grupos com vitória por 3 a 2 sobre o Sevilla. Na fase seguinte, diante do Barcelona, Gui Amorim balançou as redes, mas, após o empate em 2 a 2 no tempo normal, a equipe foi eliminada na disputa por pênaltis, por 4 a 2.

Apesar da eliminação, Guilherme Amorim foi um dos destaques do torneio, com quatro jogos disputados, três gols e quatro assistências.

Oportunidade no futebol profissional e contrato

Gui Amorim também teve a oportunidade de vivenciar o ambiente do futebol profissional ao ser relacionado para a partida entre Corinthians e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o atleta, então com 17 anos, integrou a delegação do elenco principal. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Nas redes sociais, o jovem compartilhou registros do momento, incluindo imagens ao lado de Memphis Depay, um dos principais nomes do atual elenco do Timão. Outras imagens também mostram Gui Amorim passando pelo tradicional "trote", com Carrillo raspando a cabeça do meio-campista do Timão.

O bom desempenho nas categorias de base levou o Corinthians a oficializar um aditivo contratual, com aumento da multa rescisória, reforçando a confiança do clube na permanência do jogador.

— Estamos trabalhando para dar mais segurança ao Sport Club Corinthians Paulista no que diz respeito às categorias de base. O Guilherme Amorim é uma joia, e com este contrato poderemos proporcionar essa segurança tanto ao jogador e a sua família quanto ao clube — disse Osmar Stabile, presidente do clube.

Talento, intensidade e maturidade no processo: o que pensa William Batista?

Com características de um jogador moderno, capaz de atuar com intensidade, qualidade técnica e influência direta no jogo ofensivo, o atleta vem sendo acompanhado de perto pela comissão técnica das categorias de base, que destaca sua capacidade de decidir no último terço do campo.

— Acho que o Amorim tem tudo para ser um meia super moderno, que tem boa capacidade de dar assistência no último terço, de terminar as jogadas e de finalizar em gol. Tem boa capacidade física também para conseguir pressionar o adversário no bloco alto e fazer recomposição defensiva. Ele tem boas competências técnicas que ajudam a ser desequilibrante, gerar vantagem para a equipe, e tem boas competências físicas nos momentos defensivos e de duelos, o que faz com que ele também tenha ganho e vantagem. É um jogador que tem boa capacidade de jogar em espaço curto, seja com finta, drible ou tabela, e uma ótima inteligência para dar assistência e gerar chance de gol para a equipe. Acho que esse é o ponto forte dele. É um jovem sobre quem há grande expectativa — disse o técnico William Batista, comandante da equipe Sub-20 do Corinthians, em exclusividade ao Lance!.

Gui Amorim e Memphis no profissional (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo William Batista, comandante da equipe Sub-20 do Corinthians, Amorim reúne atributos que vão além da criação e da finalização. O treinador ressalta o entendimento tático, a leitura de jogo e o comprometimento nos momentos defensivos como pontos que fazem o jovem se diferenciar dentro do elenco.

— Ele precisa se apegar àquilo que ele gosta de fazer, que é jogar futebol, continuar apaixonado pelo jogo, continuar desfrutando do jogo e do dia a dia, e deixar as expectativas para as pessoas de fora, porque ele, assim como um jovem de 17 anos, precisa desfrutar do jogo, continuar tendo paixão pelo jogo. Acho que, conseguindo isso tudo, ele está mais perto de entregar aquilo que pode oferecer de melhor, que é o talento dele em prol do Corinthians, da instituição e do torcedor corinthiano — completou.

Copinha 2026

A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior tem início no dia 2 de janeiro de 2026 e reúne 128 equipes na disputa pelo título. A rodada de abertura contará com seis partidas, enquanto a final está marcada para o dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu.

A competição será disputada em sete fases, incluindo a semifinal e a decisão. Na primeira etapa, os 128 times serão divididos em 32 grupos, que se enfrentam em turno único. Os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas fases eliminatórias, a classificação será definida nos pênaltis.

Na fase de grupos, os critérios de desempate seguem a seguinte ordem: maior número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos, confronto direto apenas entre equipes empatadas e, por fim, sorteio público na sede da Federação Paulista de Futebol.

O Corinthians está alocado no Grupo 8 da competição, que também conta com XV de Jaú, Trindade e Luverdense. A equipe time de Gui Amorim inicia sua campanha diante do time goiano do Trindade, com partida marcada para o dia 3 de janeiro de 2026.

O Corinthians é o maior vencedor da história da Copinha, com 11 títulos. Na sequência aparecem Fluminense, Internacional e São Paulo, atual campeão da competição, todos com cinco conquistas.

