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Yuri Alberto brilha, Corinthians goleia o Remo e sobe no Brasileirão

Camisa 9 marcou dois gols e foi o nome da partida

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
23/07/2026 21:26
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Yuri Alberto, camisa 9 no Corinthians
Yuri Alberto foi decisivo na partida contra o Remo (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

O Corinthians venceu o Remo por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (23), na Neo Química Arena, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados pelo atacante Yuri Alberto, duas vezes, e por Kaio César.

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Com o resultado, o Corinthians subiu para a sétima colocação, com 27 pontos. A equipe soma sete vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 20 gols marcados e 19 sofridos. Na próxima rodada, no domingo (26), o Timão enfrenta o Bahia, em Salvador. Já o Remo permanece na zona de rebaixamento, com 18 pontos. O clube acumula quatro vitórias, seis empates e nove derrotas, com 21 gols marcados e 31 sofridos. Também no domingo (26), o Leão recebe o Vitória, no Mangueirão.

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Aula de ataque do Corinthians

O Corinthians criou as principais chances pelo lado direito do ataque, especialmente com seu camisa 9, Yuri Alberto. O atacante levou perigo em uma cabeçada e, aos 26 minutos, aproveitou um bom passe do volante André para finalizar rasteiro. O goleiro Marcelo Rangel falhou na defesa, e a bola entrou, abrindo o placar. O segundo gol do Timão saiu aos 39 minutos, em um belo contra-ataque iniciado por Kaio César. O atacante recuperou a bola e tocou para Yuri Alberto, que girou sobre a marcação e encontrou Zakaria Labyad. O meia percebeu Breno Bidon dentro da área, que ajeitou de cabeça para Kaio César completar para o gol, concluindo a jogada que ele mesmo havia iniciado. O lance ainda foi revisado pelo VAR antes da confirmação do gol. Deu tempo ainda na primeira etapa para Yuri Alberto aproveitar sobra de bola dentro da área e fazer o 3 a 0.

Segurança do Timão e pouca emoção

A segunda etapa foi marcada pelo controle da posse de bola do Corinthians, mas com poucas finalizações. O Remo, acuado, também criou pouco e praticamente não levou perigo. A melhor oportunidade do Timão voltou a ser com Yuri Alberto, que finalizou de dentro da área, mas sem sucesso. O placar de 3 a 0 permaneceu até o apito final.

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Visão do Lance!

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O terceiro gol do Corinthians resumiu o desempenho da equipe na partida. Em um contra-ataque de manual, a jogada começou com Kaio César e passou por Yuri Alberto, Zakaria Labuad e Breno Bidon antes de voltar para o próprio Kaio César, que completou para o gol. Um golaço coletivo na Neo Química Arena.

Deu aula 🏅

O atacante Yuri Alberto foi o principal destaque da partida. Autor de dois gols, o camisa 9 encerrou um jejum de quatro meses sem balançar as redes. A última vez que o jogador do Corinthians havia marcado foi na partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

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Ficou abaixo 📉

O atacante Alef Manga, um dos principais destaques da equipe, não conseguiu furar a defesa do Corinthians e teve atuação abaixo na partida. Foi substituído aos 26 do segundo tempo.

Atacante Kaio César comemora gol pelo Corinthians
Kaio César teve atuação de destaque na partida (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Remo

✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 3x0 Remo
Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Yuri Alberto (26'/1ºT) e (46'/1ºT), Kaio César (39'/1ºT) Corinthians;
🟨 Cartões amarelos: Gabriel Paulista (COR); Marllon (REM);
🟥 Cartões vermelhos: -

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)
🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Allan, André (Matheus Pereira), Breno Bidon (Dieguinho) e Zakaria Labyad (Lingard); Kaio César (Carrillo) e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Mayk; Zé Welison, Patrick (Picco) e Vitor Bueno (Zé Ricardo); Pikachu (Matheus Alexandre), Jajá e Alef Manga (Taliari). (Técnico: Léo Condé)

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