Memphis vive reta decisiva no Corinthians entre Copa e renovação indefinida

O atacante Memphis Depay voltou aos jogos do Corinthians. O camisa 10 entrou na segunda etapa da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, neste domingo (24), na Neo Química Arena, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

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De volta ao time, Memphis Depay vive um momento decisivo. O jogador aguarda a convocação para a Copa do Mundo. A lista do técnico Ronald Koeman será anunciada nesta quarta-feira (27).

Caso seja convocado, Memphis Depay fará diante do Platense, também na quarta-feira, pela Libertadores, sua última partida antes de se apresentar à seleção. Se for chamado, o atacante desfalcará o Timão no duelo contra o Grêmio, no fim de semana, pelo Brasileirão.

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Assim, com a renovação contratual ainda pendente, o confronto contra a equipe argentina pode marcar a despedida do camisa 10.

E a renovação de contrato?

O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação.

Primeiro, há um alinhamento de interesse. Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.

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Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.

Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.

Na prática, o Corinthians tenta montar uma equação: reduzir ou ajustar o contrato, somar receitas externas e contar com a vontade do atleta. Se essas três pontas se sustentarem, a renovação se torna viável.

Memphis comemora gol do Corinthians ao lado de Zakaria Labyad comemora gol com (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2950036

Memphis vai para Copa do Mundo?

Na semana passada, o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, afirmou que a presença do jogador do Corinthians na Copa do Mundo depende da volta aos gramados. Das três partidas citadas pelo treinador, o camisa 10 ficou fora contra o Peñarol, esteve em campo contra o Atlético-MG e deve ser relacionado contra a Platense.

— A chance de que Memphis esteja presente existe. Ele ainda tem três partidas pelo Corinthians até o momento em que nos reunirmos com a seleção holandesa. Nessas partidas, ele precisa ganhar minutos em campo — disse o treinador em entrevista ao Ziggo Sport.

— Eu creio que isso (jogar as partidas restantes) vai acontecer e, se tudo correr bem, ele talvez até jogue noventa minutos na última partida. Depois disso, ainda teremos duas semanas até nosso primeiro jogo na Copa do Mundo contra o Japão — completou.

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Memphis Depay entrou para a história da seleção da Holanda no ano passado ao se tornar o maior artilheiro do país. Com 55 gols em 107 partidas pelos Países Baixos, o atacante do Corinthians também soma 32 assistências e mantém média de participação em gol a cada 69 minutos. Os números ainda destacam 2.4 passes decisivos por jogo, 3.6 finalizações por partida e nota média 7.70 no Sofascore.

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