O Corinthians fecha a semana de treinos na manhã de sábado (9). O elenco receberá folga no domingo e retorna ao CT Joaquim Grava na segunda-feira (11), de olho no confronto contra o Fortaleza, pela 23ª rodada do Brasileirão. Para o confronto contra o Leão do Pici, Luxemburgo terá os retornos de Fagner e Renato Augusto. O lateral está recuperado da lesão na panturrilha e participa normalmente das atividades, enquanto o meia foi preservado no Dérbi diante do Palmeiras, última partida da equipe antes da Data Fifa.