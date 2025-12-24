Jogador do Corinthians viajou de ônibus para final da Copa do Brasil: 'Fez questão'

O goleiro Hugo Souza e o volante Raniele revelaram uma história envolvendo o lateral João Vitor, conhecido como Jacaré, formado nas categorias de base do Corinthians.

Perto da final da Copa do Brasil, Jacaré entrou em contato com o atacante Romero para solicitar ingressos e acompanhar a decisão no Maracanã ao lado da torcida, em que o Corinthians saiu vencedor diante do Vasco.

— Ele treinou com a gente o ano inteiro. E ele desceu para treinar para a Copinha. Isso é bizarro. Tem umas coisas que acontecem que fazem com que isso aqui valha a pena. Ele pagou do bolso dele uma passagem de ônibus para ir ao Rio, sem ninguém saber — disse Hugo Souza ao "Podpah".

— Mandou mensagem para o Romero pedindo ingresso na torcida. E ele é atleta, moleque treina junto com a gente todo dia. Mandou mensagem para o Romero: 'Arruma um ingresso, tem ingresso aí e tal, para eu ir na torcida'. A gente descobriu que ele estava indo para o Rio de busão, para querer ingresso para assistir a gente — contou.

Hugo Souza e Raniele relembraram a determinação de Jacaré em acompanhar o time na final da Copa do Brasil, mostrando como o lateral quis estar presente mesmo sem fazer parte do elenco principal da partida.

— A gente fez questão: 'Não, está maluco, tem que estar perto'. O moleque treinou com a gente o ano inteiro, o moleque está fazendo questão. Eu falei até isso antes do jogo. Falei: 'Isso aí é vontade de ver a história sendo escrita'. E foi fo**, está ligado? — disse Hugo Souza.

— Só que não podia, porque ele não tinha roupa. Aí os caras mandaram no grupo: 'Ah, a gente foi tentar liberar aqui o Jacaré para ir com nós'. Aí alguém falou assim: 'Não, é que ele não tem roupa'. Aí um falou assim: 'Não, eu tenho uma camisa'. Aí o outro: 'Não, eu tenho uma calça sobrando aqui'. Coisa simples, mas que a gente fez questão — completou Raniele.

Jacaré com a taça de campeão do Corinthians (Foto: Reprodução)

Jacaré no profissional do Corinthians

João Vitor Jacaré fez apenas 2 jogos pelo Corinthians em 2025, um deles como titular. Registrou um passe decisivo, um cruzamento certo e um drible certo. Teve 56% de acerto nos passes, média de 2.5 desarmes por partida, 1.5 bolas recuperadas por jogo, além de 75% de eficiência nos duelos. Sofreu três faltas e recebeu nota 6.90 no Sofascore.

João Vitor Jacaré pelo Corinthians em 2025

2 jogos (1 titular) 1 passe decisivo 1 cruzamento certo 1 drible certo 56% de acerto no passe 2.5 desarmes por jogo 1.5 bolas recuperadas por jogo 75% de eficiência nos duelos 3 faltas sofridas Nota Sofascore 6.90

Corinthians campeão da Copa do Brasil

Após empate sem gols em Itaquera, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história, além do segundo na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista diante do maior rival.

O título garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, somadas as cotas das fases anteriores da competição. No caminho até a taça, a equipe comandada por Dorival Júnior eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro.