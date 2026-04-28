O técnico Fernando Diniz ganhou duas boas notícias no treino desta terça-feira (28), no CT Dr. Joaquim Grava. Os atacantes Memphis Depay e Gui Negão avançaram no processo de recuperação e deram mais um passo rumo ao retorno aos jogos do Corinthians.

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Gui Negão participou parcialmente das atividades com o elenco do Corinthians, enquanto Memphis iniciou a fase de transição física sob supervisão dos departamentos de fisioterapia e performance. O primeiro se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, enquanto o camisa 10 trata uma lesão muscular na mesma região.

Gui Negão também está próximo de voltar aos jogos (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians em campo de olho no Peñarol

O Corinthians iniciou a manhã com um trabalho de força na academia. Em seguida, no gramado, após o aquecimento, Fernando Diniz comandou um exercício tático voltado a ajustes posicionais na saída de bola, com foco na organização ofensiva. O treinador também aproveitou a atividade para testar a equipe que deve iniciar a partida.

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Na sequência, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Vasco fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais permaneceram em campo para um exercício tático em espaço reduzido, no formato dez contra dez.

O Corinthians encerra a preparação para enfrentar o Peñarol, pela Libertadores, na tarde desta quarta-feira (29), no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe recebe o adversário uruguaio às 21h desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena.

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O Corinthians lidera o Grupo E, com seis pontos, seis gols marcados e nenhum sofrido. Já a equipe uruguaia soma apenas um ponto e ocupa a terceira colocação.

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